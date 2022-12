Nier Automata, la serie anime debutta tra pochissimo: ecco la data

Nier Automata è stato un titolo molto apprezzato, e proprio per questo non poteva mancare la serie anime dedicata, come ogni videogioco di successo che si rispetti.

L’avventura dell’eclettico Yoko Taro, che trovate anche su PS4 tramite Amazon, farà il suo trionfale ritorno anche sugli schermi di tutto il mondo con uno show animato.

Il prodotto di animazione è stato annunciato all’inizio dell’anno, come una trasposizione quasi completamente fedele del videogioco di Platinum Games.

Diciamo “quasi” perché, stando ad alcune dichiarazioni di Yoko Taro, la storia della serie “cambierà alcune cose” rispetto all’originale.

Per capire quante e come esattamente non ci resta che aspettare l’arrivo dello show animato che, come riporta Eurogamer, è molto vicino.

Nier: Automata Ver1.1a, che ha come protagonisti i già noti 2B e 9S, debutterà il 7 gennaio 2023. Sarà distribuito in “oltre 160 paesi e regioni” su Hulu, Amazon Prime e Crunchyroll, tra gli altri.

Il nuovo trailer ci dà un’idea di come sarà la trasposizione animata della grande storia di Yoko Taro e, dalle prime sequenze, sembra davvero fedele con alcune inquadrature precise al millimetro.

Tempo fa, Yoko Taro ha dato alcune informazioni riguardo il progetto, e perché non è stato chiamato semplicemente “Nier Automata” il nuovo anime:

«Il titolo dell’anime ha l’affisso ‘Ver 1.1a’ perché il titolo “NieR:Automata” era una storia che abbiamo creato per essere un gioco, quindi copiarlo così com’è non renderebbe una storia interessante per un anime. Quindi ho sollevato l’idea di cambiare le cose.»

Mentre il titolo è uscito anche su Switch negli ultimi tempi, con un porting di cui vi abbiamo parlato che è perfetto per chi non ha mai potuto provare il gioco su altre console, da gennaio sarà tempo di godersi anche l’anime.

Nella speranza che non si riveli un flop in ogni caso, come nel caso di altri show tratti da brand videoludici di cui hanno parlato anche gli autori di The Last of Us per HBO.