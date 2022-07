Niente Dino Crisis? Arriva un nuovo survival horror coi dinosauri

Durante la serata di ieri, Annapurna Interactive ha tenuto il suo showcase, in cui ha mostrato tutte le novità in arrivo da parte della compagnia.

L’etichetta di Stray, oltre che di gemme come What Remains of Edith Finch, Neon White, The Artful Escape, Telling Lies, Outer Wilds e Kentucky Route Zero, ha infatti diversi assi nella manica, come spiegato nel nostro recap.

Tra un Resident Evil e l’altro (che trovate anche su Amazon) da tempo gli appassionati di dinosauri sono infatti a bocca asciutta, senza che le creature tornino in un nuovo horror che si rispetti.

Considerando infatti che Dino Crisis è latitante (ad eccezione di ottimi fan remake in Unreal Engine) è ora il turno i un promettente titolo in soggettiva chiamato The Lost Wild, prodotto proprio da Annapura.

The Lost Wild, previsto nel 2024, è un gioco d’avventura dalle tinte da survival horror che vede il giocatore intento a sopravvivere alle forme di vita più temibili di sempre, estinte 65 milioni di anni fa.

Palesemente ispirato a titoli come Resident Evil, Dino Crisis, Trespasser ed anche Alien: Isolation, promette quindi di colmare un vuoto per gli appassionati di T-Rex e soci.

Il gioco avrà un sistema di intelligenza artificiale piuttosto avanzato, coi dinosauri che reagiranno e si comporteranno come veri e propri animali selvaggi.

I giocatori esploreranno una struttura di ricerca immersa in una natura selvaggia e rigogliosa, cercando indizi e oggetti per proseguire. Potremo anche combinare ciò che troveremo sul cammino per creare marchingegni di fortuna utili alla nostra sopravvivenza.

Restando in tema, avete visto che Exoprimal – action game targato Capcom con tanto di dinosauri – promette di essere un gioco tanto trash quanto davvero molto particolare?

Infine, alcune settimane fa Capcom ha indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.