PS5 sarà anche solo bianca, ma ora potete personalizzare DualSense come volete

Sappiamo che la tinta scelta da Sony per la sua PlayStation 5 non ha reso tutti entusiasti, al punto che sono subito nati servizi che vendono le scocche colorate da sostituire a quelle bianche in dotazione alla console. La casa giapponese non l’ha presa benissimo, anche se qualcuno va dritto per la sua strada con l’intenzione di lanciarle e vendere. Nel frattempo, qualcosa di simile è arrivato anche per il controller DualSense.

In tinta con il corpo della console, quest’ultimo ha di solito il corpo bianco e le impugnature nere, ma grazie al sito ColorWare ora potete ricolorare il tutto a piacimento – un po’ come succede su Xbox Design Lab con i controller di casa Microsoft. Questo portale consente infatti di scegliere il colore di corpo, impugnatura, pulsanti e touchpad (decidendo anche se averli opachi, lucidi o metallizzati).

Un DualSense personalizzato da ColorWave

Viene anche offerta la possibilità di incidere qualcosa su quest’ultimo, in maniera tale che il controller risulti assolutamente unico. L’esborso, però, va di pari passo con l’unicità: al di là del costo del controller (incluso), che è un DualSense originale di Sony, e delle personalizzazioni base (corpo e impugnatura) che portano il prezzo a $109, modificare i colori di pulsanti e trackpad richiede ulteriori $10 per ogni parte, mentre l’incisione costa $20. Significa che un controller personalizzato di tutto punto vi costerebbe $149 – cifra a cui dovreste poi sommare la spedizione per l’Italia.

Certo, se siete amanti dei dispositivi personalizzati o state pensando di fare (farvi?) un regalo unico, potete farci un pensierino, anche se per colorare le parti del controller ColorWave deve smontarlo, e di conseguenza invalidarne la garanzia.

Il risultato è davvero bello da vedere, ma considerando la spesa forse DualSense bianco non è poi così male…