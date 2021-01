Compra un DualSense, ma riceve un pad Xbox: scherzo o truffa?

Trovare una PlayStation 5 o una Xbox Series X in questo particolare momento non è così facile, a causa delle scorte esaurite in tutto il mondo. Ragion per cui, anche solo l’acquisto di un semplice controller potrebbe essere per molti un traguardo di un certo livello. Peccato solo che a volte si possa incappare in spiacevoli sorprese.

Su Reddit (via Game Rant) un utente ha infatti raccontato la sua esperienza decisamente singolare: dopo aver acquistato un controller PS5 su eBay approfittando di un’apparente occasione, sembra che alla ricezione del pacco il giocatore si sia trovato tra le mani un pad… Xbox.

Proprio così: invece che un DualSense nuovo di zecca, lo sfortunato acquirente ha pagato per farsi recapitare a casa un joypad “della concorrenza”. Oltre al danno la beffa, visto che si tratta di fatto di un controller della vecchia Xbox One (e non della ben più recente Series X|S).

Nonostante lo schema di colori tenda a ricordare quello del DualSense (metà bianco e metà nero, ma privo delle caratteristiche linee azzurre), l’utente è stato palesemente truffato da un venditore dotato di un particolare senso dell’umorismo (che, immaginiamo, verrà segnalato a eBay per la tentata truffa).

Dopotutto, con l’avvento delle console di nuova generazione i siti d’asta come eBay sono diventati terreno fertile per furbetti di ogni genere: c’è persino chi ha tentando di incassare fino a 6000 sterline, ossia 6690 euro, vendendo foto di PS5 o soltanto il box della console, tanto che la stessa compagnia eBay si è vista costretta a intervenire per arginare il problema.

Speriamo che, con l’arrivo di nuove scorte e con la continua segnalazione di questo tipo di truffe online, episodi di questo genere tendano a sparire definitivamente (anche se, a dirla tutta, siamo un po’ scettici a riguardo).