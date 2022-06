Niantic annuncia “il Pokémon GO del basket”, e non è uno scherzo

Pokémon GO è stato un fenomeno culturale per un bel periodo di tempo, e Niantic ha guadagnato i suoi bei soldi (e fama) con il videogioco mobile.

L’applicazione che per anni ha reso tantissime persone degli allenatori in erba, pronti a lanciare le Poké Ball (come questa), è stata un fenomeno di cultura pop.

Pokémon GO ha infatti lasciato alle spalle i suoi momenti migliori, ma è ancora un’ecosistema in grado di generare un fatturato elevatissimo.

Un successo che Niantic non è riuscita a replicare con altri prodotti simili, come il gioco dedicato ai Pikmin, ma con il prossimo titolo ci sono buone aspettative.

Gli autori di Pokémon GO hanno infatti annunciato NBA All World che, nel caso ve lo steste chiedendo, è esattamente quello che state pensando.

Fondamentalmente “il Pokémon GO del basket”, stando alle prime informazioni che sono emerse dall’annuncio del gioco.

Come riporta IGN US, i giocatori dovranno camminare in giro per il mondo reale, incontrando stelle del basket invece di Pokémon o Pikmin.

Il gioco è effettivamente molto simile a Pokémon GO, e Niantic per ora ha mostrato solo un brevissimo trailer che non mostra granché purtroppo:

«Esci, indossa le scarpe da ginnastica delle stelle NBA di oggi e affronta 1v1 i migliori giocatori del mondo. Esplora il tuo quartiere mentre gareggi in minigiochi per diventare il re della corte. Cerca le scarpe da ginnastica e equipaggiamento per mettere in mostra il tuo stile e aumentare le prestazioni della tua squadra. Rappresenta da dove vieni insieme ai migliori cestisti del mondo.»

Dalla descrizione sembra, effettivamente, la cosa più vicina a Pokémon GO ma se fosse un gioco di basket.

Stando alle prime informazioni i luoghi interessanti, gli equivalenti dei PokéStop, saranno campi da basket e negozi di articoli sportivi, in cui i giocatori possono raccogliere nuovi oggetti e potenziamenti, o semplici oggetti cosmetici.

Se siete interessati potete già registrarvi per provare il gioco in anticipo quando sarà disponibile, tramite il sito ufficiale. Oppure scoprire un gioco di basket come si deve, come NBA2K22 di cui trovate la nostra recensione.

