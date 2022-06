Elden Ring sfugge (molto) di mano e diventa l’epico video per le finali NBA

Nonostante sia uscito ormai da diversi mesi, Elden Ring è ancora senza dubbio un tormentone del 2022 videoludico. Il titolo di FromSoftware, che ha fatto avvicinare al mondo dei cosiddetti soulslike anche tutti coloro che prima non avevano osato pensare di farlo – grazie a un’esperienza open world che consente un approccio un po’ più ai propri ritmi – ha avuto un grande successo di vendite e di critica, al punto che per molti è il GOTY già annunciato.

Questo gli ha permesso di essere un’icona dei videogiochi nel 2022, arrivando ben al di fuori della sola nicchia (se così vogliamo ancora chiamarla) della nostra industria. L’ultimo esempio arriva dagli Stati Uniti, che si preparano alle finali NBA. Come lo fanno? Prendendo l’introduzione di Elden Ring e riadattandola con le star del basket.

Preparatevi a vedere le gesta di King James l'Eterno!

L’idea è arrivata da Bleacher Report, popolare sito specializzato con milioni di follower in tutto il mondo che, per preparare i suoi lettori al via delle finali, ha deciso di popolare il grande basket made in USA di… cestisti senzaluce.

Il risultato è un video che è stato doppiato perfino imitando la voce apocalittica e a tratti tremolante che tutti abbiamo sentito nel prologo del gioco firmato da Hidetaka Miyazaki, dove si cantano le gesta dei signori dell’NBA («King James l’eterno» è degna degli annali dello sport) e di coloro che anelano il trofeo finale: l’NBA Ring, ovviamente.

Potete vedere di seguito il peculiare video, che probabilmente vi strapperà qualche sorriso – a maggior ragione se siete appassionati di NBA.

RISE NOW, YE TARNISHED! THE NBA FINALS ARE HERE ⚔️ pic.twitter.com/eZPD3Src6r — Bleacher Report (@BleacherReport) June 2, 2022

