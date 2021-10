I giocatori di New World hanno scoperto come usare la chat per riempire il gioco di… salsicce?!

Aggiornamento, ore 11.02

Amazon ha comunicato di aver diffuso un aggiornamento, disponibile su tutti i territori, per risolvere il problema.

Originale

New World – ormai possiamo dirlo – rappresenta il primo progetto di grande successo degli Amazon Game Studios, con il gigante di Jeff Bezos che da ormai qualche tempo stava cercando di trovare la sua strada nel mondo dei videogame.

Se il precedente Crucible è stato consegnato alla damnatio memoriae con un surreale percorso in cui ne è stata annullata l’uscita dopo che il gioco era stato già pubblicato, nel caso di New World stiamo assistendo a una risposta molto positiva da parte dei giocatori, che non solo stanno popolando l’universo creato da Amazon, ma si stanno anche sbizzarrendo a scoprire stranezze di ogni sorta.

Così, dopo che qualcuno aveva scoperto che le icone potevano leggermente sfuggire di mano, ecco che i giocatori hanno svelato anche che la chat all’interno del gioco permette di sbizzarrirsi nel far comparire delle immagini in sovrimpressione.

Il motivo è presto detto: come scoperto dai giocatori su Reddit e riportato da IGN USA, infatti, la chat testuale supporta il codice HTML. Significa, insomma, che se inserite stringhe in questo linguaggio, la chat è in grado di interpretarle – e lo fa sia che utilizziate un grassetto o un corsivo, sia che… mettiate l’indirizzo di un’immagine da mostrare su schermo.

Ecco che così, manco a dirlo, qualcuno si sta divertendo da matti (e la cosa è abbastanza surreale da strappare un sorriso, va detto) a far comparire delle salsicce giganti in sovrimpressione, come mostra il video di seguito.

C’è però un lato meno divertente, perché sfruttando questo trucco è possibile anche innescare delle immagini che possono portare al ban di utenti-vittima, se dovessero passarci sopra con il cursore.

È probabile che Amazon sia già al lavoro per risolvere questa falla – e, probabilmente, per ovviare al fatto che la chat abbia un po’ più dimestichezza del previsto con l’uso dell’HTML.

In precedenza, anche World of Warcraft nella sua lunga storia aveva avuto un problema simile, con la chat che si trasformava in un campo minato di follie varie ed eventuali. Chissà che la cosa non sia quindi di buon auspicio anche per New World, una salsiccia alla volta.