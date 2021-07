Monster Hunter avrà il suo film animato Netflix (e l’uscita è vicina)

La saga di Monster Hunter è sicuramente una delle più redditizie tra quelle in mano allo sviluppatore e produttore giapponese Capcom.

Già Monster Hunter Rise ha consacrato nuovamente la bontà del franchise anche in esclusiva su Nintendo Switch, nonostante la serie in circolazione da molti anni.

A luglio, del resto, la piattaforma ibrida ha accolto anche l’ottimo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, sequel dello spin-off ingiustamente ignorato dai fan.

Dal punto di vista crossmediale, la serie è sbarcata di recente anche sul grande schermo, con il film live action di Monster Hunter che non ci aveva purtroppo impressionato più tanto.

Ora, in maniera decisamente inaspettata, Netflix ha annunciato con un trailer la data di uscita del suo progetto dedicato al franchise e chiamato Monster Hunter Legends of the Guild.

Si tratta di un lungometraggio animato in CGI, forte di uno stile che rimanda da vicino la classica animazione nipponica (e quindi un look simile a quello dei giochi).

Legends of the Guild è ambientato in un mondo in cui umani e mostri vivono nello stesso universo, mantenendo un fragile equilibrio.

Il giovane cacciatore di mostri chiamato Aiden sarà presto chiamato a combatter per salvare il suo villaggio dalla catastrofe, dopo che un potente e antichissimo drago deciderà di seminare morte e distruzione.

Prodotto da Pure Imagination Studios con la supervisione di Capcom, il film parrebbe avere quindi tutte le carte in regola per farsi piacere ai fan della serie videoludica.

Monster Hunter Legends of the Guild vedrà la luce in esclusiva sul catalogo streaming a partire dal 12 agosto prossimo.

