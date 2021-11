Netflix offre cinque videogiochi gratis, da ora

Da settimane Netflix ha annunciato di voler entrare nel mercato dei videogiochi, una notizia che ha sicuramente fatto saltare di gioia gli addetti ai lavori e non solo.

Il colosso dello streaming ha già lanciato un nuovo gioco gratis, un titolo in VR che necessita quindi di un visore sulla falsariga del ben noto Oculus Quest 2.

Presto gli abbonati potranno giocare a vari titoli utilizzando lo stesso account Netflix richiesto per guardare le serie TV, ora affiancati da tutta una pletora di giochi gratis inclusi nel costo dell’abbonamento.

Del resto a settembre Netflix aveva reso noto di aver completato l’acquisizione del suo primo studio di sviluppo di videogiochi.

Ora, tramite un comunicato pubblicato sul loro sito ufficiale, è stato confermato che a partire da oggi, martedì 2 novembre, il servizio Netflix Games sarà attivo all’interno dell’app mobile per tablet e smartphone Android.

«Siamo felici di annunciare il lancio a livello internazionale di Netflix Games su dispositivi mobili. Da oggi gli abbonati di tutto il mondo avranno a disposizione cinque titoli:Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, già disponibili per gli abbonati italiani dal 28 settembre scorso per dispositivi Android», si legge nel messaggio del vice presidente Mike Verdu.

E ancora, «vogliamo creare una libreria davvero per tutti i gusti, che includa giochi casual leggeri, ma anche esperienze immersive e profonde nelle storie più coinvolgenti in circolazione. Siamo appena all’inizio della nostra avventura nel gaming, e non vediamo l’ora di scoprire insieme a te cosa ci riserva il futuro.»

Per giocarci gratis basa l’abbonamento a Netflix: non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app. I giochi al momento sono disponibili su dispositivi mobili Android dopo l’accesso al profilo Netflix.

Come scaricare i giochi gratis Netflix

Selezionare e quindi scaricare i giochi presenti nella riga e tab Giochi dell’app su telefoni Android.

Visualizzare la riga Giochi dedicata o selezionare i titoli dal menu a discesa delle categorie su tablet Android, per poi scaricarli e iniziare a giocare.

Ricordiamo anche che la feature dei videogames in arrivo su Netflix potrebbe ospitate perfino giochi PlayStation, sebbene la cosa non sia stata ancora confermata in veste ufficiale.

Ma non solo: avete già letto in ogni caso che Netflix non avrebbe intenzione di acquistare altri team alla velocità della luce, bensì selezionare le varie opportunità in maniera molto ponderata.

Infine, molto presto arriverà anche la serie TV ambientata nell’universo di League of Legends, chiamata Arcana.