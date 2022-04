Netflix non si ferma più: in arrivo gratis un apprezzato GDR roguelike

Continuano ancora oggi i forti investimenti di Netflix per rinforzare l’offerta di videogiochi gratis inclusi con l’abbonamento: presto sarà disponibile un’altra grande produzione, che ha già riscontrato il successo del pubblico su console e PC.

Si tratta di Moonlighter (potete acquistarlo in edizione fisica su Amazon), un gioco di ruolo con elementi roguelike sviluppato da Digital Sun e che sarà disponibile su dispositivi mobile esclusivamente su Netflix.

Proprio nelle scorse ore il colosso dello streaming aveva già annunciato un nuovo gioco gratis esclusivo in arrivo, mentre in questa occasione l’annuncio è arrivato dagli stessi sviluppatori dell’apprezzato titolo indie.

Curiosamente, come riportato da TechRaptor, Moonlighter era stato in realtà già reso disponibile su dispositivi mobile tramite gli appositi app store ufficiali su Android e iOS, salvo poi venire improvvisamente rimosso a febbraio 2022.

In tale occasione, gli sviluppatori avevano anticipato che stavano lavorando su un «modello di distribuzione diverso», confermando soltanto in queste ore che il titolo è pronto a tornare su smartphone e tablet.

La versione mobile di Moonlighter sarà dunque disponibile esclusivamente su Netflix, senza alcun costo aggiuntivo: lo ha annunciato 11 bit studios, publisher del GDR roguelike indie che ha conquistato molti fan.

Great news! Mobile version of #Moonlighter will be soon available on @netflix!

Stay tuned for more info⚔️ pic.twitter.com/XZmdNThn4F

— 11 bit studios (@11bitstudios) April 20, 2022