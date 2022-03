Netflix annuncia un nuovo gioco gratis, ed è un looter shooter RPG

Netflix ha annunciato di voler entrare nel mercato dei videogiochi, e per farlo ha deciso di includere nuovi giochi gratis a cadenza regolare per i suoi abbonati.

Il servizio in streaming più famoso del mondo ha infatti annusato l’offerta data dal mondi dei videogiochi, ragion per cui non ci si sgancerà troppo in fretta.

Del resto, a settembre dello scorso anno la compagnia aveva rivelato di aver ultimato l’acquisizione del suo primo studio di sviluppo di videogiochi.

Senza contare che già a marzo Netflix ha reso gratuiti ben tre giochi di un certo spessore, cui ora se ne aggiungerà presto un altro altrettanto interessante.

Come riportato da ComicBook, Netflix Games ha reso noto il primo gioco ad arrivare sul catalogo durante il prossimo mese di aprile 2022.

Si tratta di Relic Hunters Rebels, uno sparatutto con elementi RPG, dotato di uno stile grafico davvero particolare.

«Spara e sfreccia attraverso livelli colorati mentre crei e aggiorni dozzine di armi. Sconfiggi l’Impero Ducano e porta la pace su un pianeta diviso», recita la descrizione del gioco.

Poco sotto, il tweet degli sviluppatori che conferma la notizia.

Hunters, we have some exciting news to share with you: Relic Hunters Rebels, our mobile Shooter/Looter/RPG, will be available on @netflix in April!

Shoot and dash your way through levels, fight enemies and get a lot of loot to craft or improve amazing weapons! pic.twitter.com/a4tuDlBxvo

— Relic Hunters Universe (@RelicHuntersU) March 23, 2022