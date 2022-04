Netflix svela un nuovo gioco gratis esclusivo: ecco quando sarà disponibile

Netflix ha ormai deciso di spingere fortemente sull’inclusione di giochi gratis all’interno del proprio servizio in abbonamento, svelando proprio in queste ore una nuova interessante aggiunta che sarà disponibile in esclusiva.

Si tratta di un adattamento del popolare gioco di carte Exploding Kittens (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida), sul quale il colosso dello streaming ha deciso di investire, annunciando anche l’arrivo di un’apposita serie animata per adulti.

Con un comunicato stampa rilasciato sul proprio sito ufficiale, Netflix ha infatti annunciato che Exploding Kittens – The Game sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati da maggio 2022: sarà dunque integrato all’interno del servizio non appena il titolo sarà ufficialmente pronto.

Contemporaneamente, il servizio lavorerà anche all’apposito show intitolato «Exploding Kittens», per il quale invece sarà necessario attendere il 2023.

Il nuovo omaggio di Netflix manterrà lo stesso stile di gameplay del popolare gioco di carte: gli utenti dovranno pescare continuamente carte dal mazzo nella speranza di evitare l’omonimo Exploding Kitten.

Il videogioco introdurrà inoltre le esclusive carte Radar, in grado di rivelare ai giocatori la posizione dell’Exploding Kitten più vicino alla cima del mazzo, e Flip Flop che cambierà al contrario l’ordine del mazzo.

Netflix ha inoltre annunciato che tutte le future aggiunte per il videogioco saranno basate sull’omonima serie animata in arrivo, così da permettere agli utenti di vivere lo spirito dello show anche con il nuovo titolo gratuito, che sarà giocabile sia in single player che in multiplayer con i vostri amici e familiari.

Questo significa che il team di sviluppo continuerà ad aggiornare il titolo con nuove espansioni: l’appuntamento è dunque segnato per il mese di maggio, mentre per quanto riguarda lo show il colosso dello streaming svela che annuncerà ulteriori dettagli solo in futuro.

Ricordiamo che anche ad aprile sarà disponibile un nuovo gioco gratis in esclusiva: si tratta di uno sparatutto loot shooter con elementi RPG.

Recentemente Netflix ha anche portato a termine una nuova importante operazione di mercato, acquisendo ufficialmente il suo terzo studio di sviluppo.

Il binomio tra Netflix e videogiochi sembra ormai essere più forte che mai, come del resto è apparso evidente dall’annuncio di una nuova serie TV dedicata al popolare picchiaduro Tekken.