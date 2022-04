Nintendo Switch: i giochi in offerta per Pasquetta a meno di 5 euro

Indubbiamente, il lunedì di Pasquetta rappresenta un ottimo momento per rilassarsi e godersi un po’ di videogiochi in tutta calma. Se magari, però, non sarete a casa e avete intenzione di portare con voi la vostra Nintendo Switch, dare un’occhiata agli sconti su Nintendo eShop potrebbe essere un’ottima idea.

La console ibrida di casa Nintendo – che potete trovare su Amazon con consegna rapida – propone con sufficiente costanza degli sconti che coinvolgono numerosi videogiochi. È anche vero che è più raro trovare in offerta proprio le produzioni della grande N, ma un grande vantaggio di questo negozio digitale è la straordinaria quantità di piccole perle che è possibile scoprire.

Per questo motivo, abbiamo dato un’occhiata alle offerte disponibili, che coinvolgono oltre mille videogiochi, per segnalarvi alcuni dei giochi più interessanti che ora potete comprare da eShop spendendo meno di 5 euro. Un ottimo modo, insomma, per farvi un personalissimo regalo di Pasquetta.

I migliori giochi a meno di 5 euro su Nintendo eShop

Beautiful Desolation – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Super Bomberman R – 4,49€ anziché 29,99€

– 4,49€ anziché 29,99€ This War of Mine: Complete Edition – 1,99€ anziché 39,99€

– 1,99€ anziché 39,99€ Contra: Rogue Corps – 1,99€ anziché 39,99€

– 1,99€ anziché 39,99€ Toki – 1,04€ anziché 14,90€

– 1,04€ anziché 14,90€ Moonlighter – 4,99€ anziché 24,99€

– 4,99€ anziché 24,99€ Quake – 3,99€ anziché 9,99€

– 3,99€ anziché 9,99€ NAMCO Museum Archives Vol. 1 – 4,99€ anziché 19,99€

1 – 4,99€ anziché 19,99€ Cat Quest II – 4,94€ anziché 14,99€

– 4,94€ anziché 14,99€ Outlast: Bundle of Terror – 4,99€ anziché 24,99€

– 4,99€ anziché 24,99€ Worms Rumble – 3,74€ anziché 14,99€

– 3,74€ anziché 14,99€ The Last Survey – 0,99€ anziché 14,99€

– 0,99€ anziché 14,99€ Toki Tori 2+ – 1,49€ anziché 14,99€

– 1,49€ anziché 14,99€ Overcooked! Special Edition – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Doom 64 – 2,49€ anziché 4,99€

– 2,49€ anziché 4,99€ Doom 3 – 4,99€ anziché 9,99€

– 4,99€ anziché 9,99€ Doom (1993) – 2,49€ anziché 4,99€

(1993) – 2,49€ anziché 4,99€ Hollow – 2,79€ anziché 19,99€

– 2,79€ anziché 19,99€ Syberia 2 – 2,09€ anziché 29,99€

– 2,09€ anziché 29,99€ The Escapists 2 – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Evoland: Legendary Edition – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Guacamelee! Super Turbo Championship – 3,49€ anziché 13,99€

A proposito di Nintendo, di recente la compagnia di Kyoto ha annunciato ufficialmente di aver rinviato al 2023 l’uscita del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ancora privo di un titolo perché potrebbe essere ritenuto spoiler dai conoscitori della saga.

Per quest’anno, la grande N ha già dato i natali a Kirby e la Terra Perduta, che ha ottenuto i favori della critica e sta venendo apprezzato dai videogiocatori. In attesa di ulteriori produzioni di Nintendo, allora, vale ulteriormente la pena di approfittare di qualche sconto su eShop.