Netflix annuncia un nuovo gioco in esclusiva… anche se non lo è davvero

Sappiamo da un po’ che Netflix sta investendo nei videogiochi, anche acquisendo nuovi studi di sviluppo per produrre esclusive, come quella che è stata appena annunciata.

Il colosso dello streaming sembra che voglia competere direttamente con servizi come Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, offrendo sempre più videogiochi.

Di recente il colosso dello streaming è arrivato ad acquisire il suo sesto studio, che produrrà titoli che arriveranno anche nel catalogo dedicato.

E mentre continua ad annunciare film e serie dedicate ai franchise videoludici, come il recente God of War per cui ha rotto il silenzio anche Dave Bautista, arrivano nuovi videogiochi.

Anche se, a volte, gli annunci sono molto particolari perché Netflix ha annunciato Twelve Minutes come titolo in esclusiva per la piattaforma.

Ma esclusiva non lo è perché, come ben sapete, il titolo è uscito anche su Xbox Game Pass (qui trovate la nostra recensione).

Con il trailer che vedete qui sopra, infatti, Netflix si fregia di Twelve Minutes come titolo in esclusiva disponibile già da oggi sulla piattaforma:

«Riproduci Twelve Minutes sui tuoi dispositivi mobili. Disponibile esclusivamente su Netflix.»

«Tocca e trascina per sfuggire a un incubo a ciclo temporale», esordisce in maniera evocativa la descrizione del trailer, come se non avessimo mai visto questo titolo.

L’unica spiegazione per questo grande annuncio è che Twelve Minutes è stato rimosso qualche mese fa da Xbox Game Pass, ma rimane comunque acquistabile su qualsiasi altra piattaforma.

Certo ora il titolo è compreso gratis all’interno dell’abbonamento, ma non è affatto un’esclusiva reale del colosso dello streaming.

In ogni caso lo potete comunque provare già che ci siete. Ne ha parlato anche Hideo Kojima all’epoca, rimasto colpito dal gioco.

Nel frattempo Netflix continua ad espandere anche la sua produzione classica, visto che a Natale arriverà anche l’attesissimo prequel di tutta la lore di The Witcher.