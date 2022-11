Dave Bautista rompe il silenzio sul film Netflix di Gears of War

Dopo diversi anni di tentativi andati a vuoto, alla fine il film di Gears of War si farà: come i fan ormai sapranno, Netflix ha annunciato una nuova partnership con il franchise di casa Xbox, che includerà non solo una produzione live-action ma anche una serie animata.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli su cosa potremo aspettarci dal nuovo adattamento di Gears of War (trovate la saga completa su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon), né chi sarà l’interprete di Marcus Fenix, anche se c’è un’idea che stuzzica in particolar modo gli appassionati.

Stiamo naturalmente parlando dell’attore Dave Bautista, grande appassionato della saga e che è sempre stato in prima linea per convincere tutte le parti interessate a realizzare un film. Proprio pochi istanti dopo l’annuncio di Netflix, anche Cliff Bleszinski, papà della serie, ha chiesto immediatamente al colosso dello streaming di prendere proprio Bautista per interpretare Marcus Fenix.

In attesa di scoprire quale sarà il cast ufficiale, adesso è stato lo stesso attore a lanciare pubblicamente la propria candidatura: come riportato da ComicBook, Bautista ha ribadito ai propri fan tutto il suo interesse a interpretare i panni del protagonista di Gears of War.

Con una breve clip pubblicata sul suo profilo Twitter, l’attore di film come Guardiani della Galassia e Blade Runner 2049 ha voluto sottolineare scherzosamente che «non potrebbe rendere più facile» la scelta alla produzione, indossando la celebre armatura COG:

Ricordiamo che Bautista non è nuovo al ruolo di Marcus Fenix, essendo già riuscito a “interpretarlo” proprio in Gears 5 grazie a un aggiornamento: adesso quello che l’attore e i fan si augurano è che possa diventare la star principale anche nell’adattamento live-action.

Per il momento, non è arrivata alcuna ulteriore notizia riguardo un suo possibile coinvolgimento, che a questo punto la community spera possa diventare ufficiale: non appena avremo ulteriori novità sulla produzione e sul casting, vi terremo prontamente aggiornati.

Restando sempre in tema con gli adattamenti videoludici, proprio poche ore fa Netflix ha anche annunciato la data ufficiale della serie animata dedicata a Dragon Age, in arrivo il prossimo mese.