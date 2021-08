Hideo Kojima recensisce Twelve Minutes: che pensa dell’esclusiva Xbox?

Hideo Kojima ha usato i suoi social per dare la propria benedizione a Twelve Minutes, la nuova esclusiva Xbox.

Il gioco, disponibile anche per PC oltre che su Xbox One e Xbox Series X|S, è stato pubblicato fin dal day one di ieri 19 agosto su Xbox Game Pass.

Come abbiamo anticipato in una preview, Twelve Minutes fa parte delle tre nuove esclusive console Xbox da tenere d’occhio quest’anno, anche se non fanno parte dei tipici grandi nomi.

Indubbiamente, per Microsoft è un periodo florido contro ogni previsione per quanto riguarda le uscite: basti pensare al recentissimo The Ascent.

"TWELVE MINUTES". It's Great! I lost track of time and just played it for about four hours! I haven't been into a game this much since INSIDE.

A time loop adventure game and a good sense of style. (1/2) pic.twitter.com/55GMsym5Jm — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 20, 2021

Il creatore di Death Stranding ha fornito un’analisi dettagliata del progetto di Luis Antonio e Annapurna Interactive, come di consueto.

A suo dire, Twelve Minutes «è grandioso! Ho perso il senso del tempo e ci ho giocato per circa quattro ore!».

«Un gioco non mi prendeva così tanto dai tempi di Inside. Un adventure game time loop e un buon senso dello stile».

Kojima ha spiegato che «una volta che ti abitui all’inquadratura dall’alto e ai controlli, non ti danno più fastidio».

«Il pattern del tappeto nel corridoio è totalmente The Shining. E la prospettiva dell’armadio è anch’essa buona. La voce molto tesa di Dafoe è molto The Lighthouse».

A proposito di Dafoe, «mi sento come se sarà all’ingresso in dieci minuti o giù di lì ancora adesso. Normalmente gli darei il benvenuto, perché sono un suo grande fan, ma dopo aver giocato Twelve Minutes ho paura che mi darebbe un pugno. Bel casting, però».

La buona notizia, però, è che il padre di Metal Gear ha svelato che il gioco gli ha fatto venire voglia di «creare un altro adventure game», quindi chissà che in futuro questa esperienza non funga da ispirazione per lui.

Se volete ulteriori dettagli sul gioco, non perdetevi le immagini e i dettagli contenuti in questa notizia dell’annuncio.

Il thriller interattivo non è stato la sola new entry del mese di agosto su Xbox Game Pass, però: la lista è stata infatti piuttosto lunga.

Quanto a Kojima, il prossimo appuntamento con lui è fissato alla fine di settembre con Death Stranding Director’s Cut.