The Witcher Blood Origin: ecco la data di uscita del prequel di Netflix!

Netflix si prepara a chiudere l’anno in bellezza, perché The Witcher Blood Origin ha finalmente una data di uscita.

La serie tratta dall’omonima saga di romanzi (li trovate su Amazon) e ovviamente dai videogiochi di CD Projekt Red, avrà un suo prequel.

Una serie che si prepara ad avere un cast davvero importante, come abbiamo scoperto nei mesi scorsi.

E un tono che sarà molto diverso dalla serie originale di The Witcher, visto che Blood Origin viene descritto come uno show “diverso”.

The Witcher Blood Origin ha dalla sua un nuovo teaser trailer che vi potete godere proprio qui sopra.

Ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher, la serie racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa.

La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla “Congiunzione delle sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Un prequel epico che, ora, ha anche una data di uscita. E un nuovo poster.

Nonostante la durezza del racconto di The Witcher Blood Origin, la serie prequel di Netflix sarà disponibile dal 25 dicembre, a Natale.

Così sapremo cosa vedere durante le festività, al calduccio sotto le coperte tra una scena d’azione brutale e l’altra. Perfetto.

E non dimenticatevi di Sonic Prime, l’altra serie di Natale ispirata al mondo dei videogiochi con il porcospino blu di SEGA, che uscirà poco prima.

Mentre anche Gears of War è diventato ufficialmente un prodotto Netflix, almeno in produzione. La saga avrà infatti un film live-action e una serie animata per adulti.0

Nel frattempo ricordatevi di ripassare anche tutti i dettagli sulla serie: li trovate qui nel nostro articolo dedicato al prossimo show di Netflix.