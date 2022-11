Netflix annuncia 9 nuovi giochi gratis per novembre, disponibili da ora

Con un nuovo comunicato ufficiale a sorpresa, Netflix annuncia ai propri fan di voler continuare a puntare fortemente sul mercato dei giochi gratis per gli utenti iscritti, proponendo ben 9 nuovi giochi gratis scaricabili sui propri dispositivi mobile per il mese di novembre

L’offerta del colosso dello streaming (trovate gift card Netflix su Amazon) è ormai in continua espansione: tra i nuovi giochi gratis del mese segnaliamo anche un curioso e divertente spin-off ispirato a Stranger Things, adatto a un pubblico anche più occasionale.

Dopo aver già reso disponibile il bellissimo Immortality, candidato anche ai The Game Awards 2022, il catalogo del servizio di streaming si è aggiornato con altri 8 giochi rilasciati durante tutto il mese, uno dei quali è arrivato soltanto nelle scorse ore.

Il comunicato ufficiale ci svela che tra i giochi gratis di novembre ci sono anche alcuni adattamenti molto interessanti, come un puzzle game dedicato a Stranger Things, un nuovo capitolo di Hello Kitty e Reigns Three Kingdoms, una nuova produzione di Devolver Digital.

Di seguito vi riporteremo alcuni dei tanti nuovi giochi gratis aggiunti a Netflix durante tutto il mese di novembre, naturalmente disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti già iscritti al servizio:

Skies of Chaos

Flutter Butterflies

Stranger Things: Puzzle Tales

Country Friends

Gatti e zuppa

Reigns: Three Kingdoms

Hello Kitty e amici: allegra sfilata

Questi sono solo sette dei nove giochi che sono stati aggiunti al catalogo: potete trovare questi e tanti altri titoli gratuiti direttamente su Netflix, accedendo all’apposita sezione dedicata ai giochi gratuiti.

Nei prossimi mesi i fan potranno inoltre aspettarsi tante altre novità, dato che il servizio in streaming ha deciso di investire fortemente in questo settore: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelati nuovi giochi gratis. Di questi, sappiamo già che ce ne sarebbero attualmente in sviluppo almeno 50 appositamente per il servizio in abbonamento.

Proprio recentemente, Netflix ha anche deciso di aggiungere una utile feature per chi intende sfruttare il proprio catalogo: sarà possibile impostare una propria gamertag per le classifiche online.