Netflix aggiunge una nuova feature per chi vuole giocare ai suoi giochi gratis

Netflix non sembra voler fermare la sua corsa all’interno dell’industria dei videogames, con la sua proposta di giochi gratis da rilasciare quasi a cadenza regolare.

In maniera simile ma non ancora al livello di servizi come Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi anche su Amazon) il colosso dello streaming si sta in ogni caso impegnando settimana dopo settimana.

I giochi gratis continuano ad essere discreti (come dimostra la notevole offerte di ottobre), sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Ora, dopo l’annuncio dell’apertura di un nuovo studio di sviluppo, Netflix Games ha deciso di offrire ai giocatori una nuova e interessante feature.

Come riportato anche da Onmsft, Netflix ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ossia dei veri e propri gamertag. Al momento è disponibile solo per l’applicazione mobile di Netflix su Android e iOS.

Il funzionamento è analogo a quello dei gamer handle su altre piattaforme: gli utenti possono creare un nome utente pubblico unico, relativo a tutti i giochi e separato dal nome utente di Netflix e dall’immagine del profilo base.

Il nome del giocatore è anche quello che viene visualizzato nelle classifiche online e nei giochi multiplayer. Come ha dichiarato Sophia Yang, Product Manager per i giochi mobili di Netflix: «il lancio dei gamertag di Netflix è solo l’inizio della costruzione di un’esperienza di gioco su misura per i nostri membri in tutto il mondo. Continueremo ad adattare ed evolvere il nostro servizio per soddisfare le esigenze dei nostri utenti.»

Questo potrebbe suggerire l’imminente arrivo di altre funzionalità, come la possibilità per gli utenti di mostrare lo stato online e di invitare altre persone a partecipare alle partite che stanno giocando.

Restando in tema, Netflix e Ubisoft hanno da poco svelato l’arrivo di 3 giochi in esclusiva, tra i quali anche un nuovo Assassin’s Creed.