Netflix punta tutto sul gaming: confermati oltre 50 giochi gratis in sviluppo

Netflix non ha alcuna intenzione di cambiare idea e vuole continuare a investire fortemente sulla propria offerta videoludica, con l’obiettivo di rendere il proprio abbonamento sempre più vantaggioso.

Il servizio in streaming (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) consente infatti di accedere a una line-up di titoli gratuiti in costante aggiornamento, che ormai racchiude ben 35 giochi gratis per smartphone senza costi aggiuntivi.

Tuttavia, l’offerta aveva riscontrato molta fatica ad attirare l’interesse degli utenti: secondo i primi report, i fan che hanno scaricato i giochi gratis sarebbero una bassissima percentuale di iscritti.

Netflix ha però deciso di non mollare la presa, annunciando l’intenzione di puntare sul cloud gaming e fondando un nuovo studio di sviluppo che, stando alle ultime dichiarazioni del colosso dello streaming, potrebbe mettersi presto al lavoro su progetti importanti.

Come riportato da GameSpot, l’azienda ha infatti comunicato che ci sono attualmente in sviluppo ben 55 giochi gratis per la propria piattaforma in streaming: un numero che include non solo port di terze parti, ma anche progetti originali.

Nell’ultima investor letter, che potete consultare interamente al seguente indirizzo, viene specificato che alcuni dei titoli in sviluppo sono basati sulle IP esistenti di proprietà Netflix, ma anche che l’azienda sta ragionando su come attirare l’attenzione dei fan con progetti transmediali.

Un esempio è sicuramente l’eccellente Cyberpunk Edgerunners, che ha contribuito a riaccendere l’entusiasmo per Cyberpunk 2077 e far realizzare numeri record impensabili fino a pochi mesi fa: potrebbero dunque essere in arrivo altri progetti molto simili, seppur non sia ancora arrivato alcun ulteriore annuncio ufficiale.

Il colosso dello streaming ha inoltre sottolineato di aver notato una crescita degli utenti che hanno iniziato a giocare con i loro titoli: un’ulteriore motivazione per continuare a investire fortemente in questo settore.

Non ci resta dunque che attendere di scoprire quali saranno i prossimi progetti in arrivo, ricordandovi che soltanto pochi giorni fa è stato reso disponibile un capolavoro narrativo davvero imperdibile.