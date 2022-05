Netflix aggiunge un nuovo (folle) gioco gratis, da ora

Netflix ha annunciato che Relic Hunters Rebels è il prossimo gioco gratis disponibile sul catalogo per gli abbonati a partire da ora.

Ormai è noto che il colosso dello streaming punta a competere con servizi come Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon), proponendo più videogiochi.

Dopo l’annuncio che anche un apprezzato RPG roguelike sarebbe presto entrato a far parte del catalogo, le sorprese non sembrano finire qui.

Come riportato anche dai colleghi di GameSpot, Relic Hunters Rebels è stato sviluppato dallo studio brasiliano Rogue Snail.

Nel titolo vestiremo i panni di quattro personaggi – Jimmy, Ace, Pinkyy e Raff – mentre si raccolgono nuove armi, ognuna con abilità uniche.

I giocatori combatteranno contro anatre spaziali e tartarughe (sì, avete capito bene) per cercare di sconfiggere il vile Impero Ducan.

Il CEO di Rogue Snail, Mark Venturelli, ha dichiarato: «Oltre ad essere grandi fan di Netflix, eravamo entusiasti di essere uno dei primi sviluppatori di Netflix Games e di far parte di questa storia fin dall’inizio».

Il dirigente ha spiegato anche che lo studio era ansioso di lavorare con Netflix anche perché non doveva pensare a nessun tipo di monetizzazione, dato che le offerte di giochi di Netflix non hanno microtransazioni.

Hunters, we have some exciting news to share with you: Relic Hunters Rebels, our mobile Shooter/Looter/RPG, will be available on @netflix in April!

Shoot and dash your way through levels, fight enemies and get a lot of loot to craft or improve amazing weapons!

