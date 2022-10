Uncharted sta arrivando su PC, i nuovi requisiti vanno oltre la next-gen

Fa sempre strano scriverlo ma Uncharted sta effettivamente arrivando su PC, a partire dal 19 ottobre 2022.

La recente edizione next-gen, L’Eredità dei Ladri che potete acquistare su Amazon, è già apparsa su PlayStation 5 qualche tempo fa riportando Nathan Drake sul palcoscenico.

L’edizione PC è stata annunciata molto tempo fa, con una data di uscita che è stata invece confermata solo di recente.

Poco dopo sono anche stati pubblicati i requisiti minimi e raccomandati di Uncharted su PC, ma il recente aggiornamento ci mostra anche le feature next-gen.

Sony ha infatti aggiornato i requisiti per Uncharted: l’Eredità dei Ladri in versione PC, mostrando anche ciò che serve per raggiungere il dettaglio massimo.

Come mostrato anche nella pagina Steam, i giocatori su PC avranno bisogno di una NVIDIA GeForce GTX960 o di una AMD Radeon R9 290X per giocare a 720p con impostazioni Medie con 30fps.

Per la risoluzione 1440p con impostazioni Alte con 60fps, viene consigliata una NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD RX 5700XT.

Per quanto riguarda 4K/Ultra/60fps, avrete bisogno di una NVIDIA RTX3080 o di una AMD Radeon RX 6800.

Da quanto sappiamo finora, inoltre, la versione PC della raccolta di Uncharted supporterà sia la tecnologia NVIDIA DLSS 2 che AMD FSR 2.0.

Il team che ha gestito il porting è Iron Galaxy e, contrariamente ad altri studi, non ha aggiunto nuovi effetti Ray Tracing al gioco.

Continua quindi il grande trasferimento di proprietà intellettuali di PlayStation sul mondo PC. Un lavoro su cui l’azienda punta molto, tanto da aver creato addirittura un’etichetta apposita.

Giusto di recente ne è stata confermata un’altra, dopo l’ennesima serie di rumor durati svariati mesi, che si va ad aggiungere al catalogo di videogiochi PlayStation su PC.

Per altre notizie dal mondo PlayStation, da pochi giochi è disponibile il servizio PlayStation Stars. L’iniziativa dedicata ai fan più affezionati è live anche in Italia: ecco i dettagli.