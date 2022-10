Anche i primi Uncharted arriveranno su PC? Naughty Dog fa chiarezza

Uncharted è sbarcato su PC con la raccolta Eredità dei Ladri, che porta le ultime avventure di Nathan Drake su altre piattaforme.

Non prima di aver fatto un passaggio anche su PlayStation 5 ovviamente, con una versione dedicata che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo.

Una versione che ha ovviamente reso Nathan Drake per la prima volta next-gen, anche grazie agli ultimi aggiornamenti aggiunti al gioco.

E dopo lo sbarco su PC (di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione) è normale pensare a se, e quando, anche gli altri Uncharted potranno sbarcare sulla piattaforma.

La risposta non può che arrivare da Naughty Dog che, come riporta Dualshockers, ha spiegato cosa potrebbe succedere con i vecchi Uncharted su PC.

Christian Gyrling, vicepresidente di Naughty Dog, ha elaborato il pensiero riguardo i porting per PC della saga PlayStation.

I vecchi Uncharted non sono stati portati prima su PC perché avrebbero richiesto una revisione approfondita, per essere al passo con i tempi rispetto ai moderni giochi PC e alle aspettative dei giocatori per un porting.

Aggiornare Uncharted 4 e Lost Legacy è stato molto più semplice perché sviluppati comunque in epoca moderna. Anche se i giocatori PC potrebbero ritrovarsi spaesati dal realizzare che loro stanno iniziando con il Nathan Drake “sbagliato”, non c’è una soluzione a quanto pare:

«Mentre le prime tre avventure di Nathan Drake da PlayStation 3 resistono ancora alla prova del tempo narrativamente, richiederebbero un’importante revisione visiva per resistere alle moderne versioni per PC e alle aspettative che i giocatori potrebbero avere.»

Gyrling continua sottolineando che PlayStation 5 continuerà ad essere al centro dell’attenzione dello studio, ma ora sono più orientati all’opzione di un porting per PC in caso di necessità.

Ma alla fine, Uncharted è meglio su PC o console? Il verdetto non può che arrivare dall’immancabile videoconfronto che potete recuperare a questo indirizzo.