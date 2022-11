Need for Speed Unbound, finalmente il primo trailer ad altissima velocità

Need for Speed Unbound continua la sua corsa prima dell’uscita, e nel nuovo trailer si vede finalmente il letterale bisogno di velocità.

Unbound andrà a chiudere l’anno con il botto (lo potete già ordinare tramite Amazon) e segnerà il ritorno di uno dei franchise più amati dei videogiochi.

Uno dei primi trailer aveva fatto luce sul peculiare stile estetico del titolo, che sicuramente farà discutere e di cui continueremo a parlare.

La Polizia tornerà anche in Need for Speed Unbound, una caratteristica fondamentale del franchise che non mancherà neanche nella nuova generazione.

E stavolta è il momento di vedere il need for speed, ovvero l’adrenalina che sarà alla base del nuovo episodio grazie al nuovo trailer.

Electronic Arts ha pubblicato un vero e proprio trailer di gameplay per Need for Speed Unbound. Il filmato, che potete vedere qui sotto, si concentra sull’evento Speed Race e infine racchiude sequenze di gioco che durano più di 5 secondi, una volta tanto.

Nel titolo, i giocatori gareggeranno contro il tempo, supereranno in astuzia i poliziotti e si qualificheranno ogni settimana per l’ultima sfida di corsa su strada di Lakeshore, il Grand. Inoltre, potranno piazzare scommesse collaterali con i propri guadagni contro i corridori rivali.

I giocatori avranno anche accesso a un nuovo toolkit pieno di energici effetti visivi e sonori, tra cui Burst Nitrous, un nuovo elemento di potenziamento per una velocità vertiginosa. Il tutto da sfoderare nei meetup, in cui si potrà mettere in mostra il proprio stile con una serie di articoli delle ultime mode del mondo, inclusi equipaggiamenti esclusivi.

Need for Speed Unbound potrebbe essere infatti il gioco della serie con il parco auto più grande di sempre: un elenco davvero importante.

E se proprio lo stile anime non vi piace tranquilli, ci sarà modo anche per voi di godervi il nuovo Need for Speed in una modalità più classica.