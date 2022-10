Need for Speed Unbound ha stile da vendere e il nuovo video lo dimostra

Need for Speed Unbound è ufficiale e, dopo tanti rumor, possiamo vedere anche il suo stile peculiare tra le tante cose.

Unbound andrà a chiudere l’anno con il botto (lo potete già ordinare tramite Amazon) e segnerà il ritorno di uno dei franchise più amati dei videogiochi.

Un titolo che promette bene perché avrà anche un parco auto clamoroso, con il maggior numero di vetture di sempre.

Ma la cosa più interessante è senz’altro lo stile adottato per l’estetica che, insieme al gameplay annunciato, rappresentano gli aspetti più intriganti del gioco.

Need for Speed Unbound sembra avere stile da vendere, prima di ogni cosa, e il nuovo video pubblicato oggi lo dimostra.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l’ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

È possibile avere un assaggio di tutto questo nel nuovo video pubblicato su Twitter:

Personalizzate il vostro stile. Scegliete il vostro modo di guidare. Fatevi notare. #needforspeed pic.twitter.com/SFImuF7MDk — EA Italia (@EAitalia) October 11, 2022

Need for Speed Unbound presenta un nuovissimo e unico stile visivo, che fonde elementi di street art con i modelli molto realistici delle auto.

Mentre i giocatori attraversano la città, daranno vita ai graffiti come parte di questo nuovo stile artistico, utilizzando un nuovo kit di strumenti di gioco, immagini ed effetti sonori ad alta energia.

Il direttore artistico di Criterion, Darren White, ha recentemente concesso uno sguardo più approfondito sullo stile artistico del gioco e sul modo in cui si intreccia con il gameplay, in un articolo che potete recuperare a questo indirizzo.

Need for Speed Unbound sarà anche supportato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie, ed uscirà il 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Su PC in particolare potrebbe essere un titolo davvero ottimo, stando ai requisiti minimi e consigliati che sono stati pubblicati di recente.

Se vi siete persi il reveal e il primo trailer del gioco potete invece recuperarli nella nostra notizia.