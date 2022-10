Need for Speed Unbound, nel nuovo trailer arriva finalmente la Polizia

Need for Speed Unbound continua la sua corsa prima dell’uscita, e nel nuovo trailer si vede finalmente una delle caratteristiche peculiari del franchise: la Polizia.

Nonostante i cambiamenti all’estetica del nuovo episodio, che potete recuperare su Amazon, il prossimo Need for Speed non dimenticherà le sue origini.

Uno stile “anime” che, tuttavia, potrete disattivare se proprio non riuscite a sopportare gli effetti colorati intorno alla vostra auto.

E mentre Need for Speed Unbound ha dimostrato di avere stile nell’ultimo trailer, stavolta vediamo finalmente in azione la Polizia.

Nell’ultimo trailer di 90 secondi, Need for Speed Unbound mostra ai fan come funziona la classica dinamica rischio-ricompensa della serie.

Quella dinamica per cui avere a che fare sempre con gli inseguimenti della Polizia accresce la credibilità sulla strada e i guadagni, ma renderà sempre più attente le forze dell’ordine nei confronti del giocatore.

Una dinamica che viene messa in mostra nell’ultimo trailer. Questo:

L’obiettivo è guadagnare sempre più soldi possibili per poter partecipare a The Grand, la corsa con i boss a Lakeshore, la nuovissima città e ambientazione di Unbound.

I giocatori devono depositare denaro per accedere alle gare di qualificazione e all’evento principale. Per farlo, possono alzare la propria reputazione partecipando a gare clandestine, ma anche scommettendo con o contro i personaggi rivali.

«Per arrivare in cima, devi correre dei rischi», recita la descrizione del trailer: «Scegli come e quando mettere tutto in gioco, facendo enormi derapate per strada, superando la polizia o piazzando scommesse secondarie con i tuoi guadagni contro i corridori rivali. Il tempo è denaro, quindi trova il modo più veloce per guadagnare abbastanza denaro per partecipare alle qualificazioni settimanali e arrivare alla gara finale di Lakeshore, The Grand.»

Need for Speed Unbound potrebbe essere anche il gioco della serie con il parco auto più grande di sempre: un elenco davvero importante.