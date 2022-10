Need for Speed Unbound, ci sono ottime notizie per chi non apprezza lo stile “anime”

Uno degli elementi di Need for Speed Unbound che ha colpito maggiormente gli appassionati della serie è indubbiamente il suo stile grafico, che richiama tantissimo gli “anime” per i suoi effetti speciali.

Si tratta di un allontanamento evidente da titoli come il predecessore Need for Speed Heat (lo trovate su Amazon): la serie ha infatti sempre mantenuto il giusto equilibrio tra realismo e finzione, pur non facendosi prendere fin troppo sul serio.

Anche se la nuova direzione della saga ha già fatto vedere di avere stile da vendere, è comprensibile dunque che alcuni fan storici possano essere rimasti insoddisfatti da effetti speciali che ritengono estranei alla serie.

Fortunatamente, gli sviluppatori hanno ottime notizie per tutti coloro abbiano dimostrato di non apprezzare gli effetti cartoon: come riportato da PlayStation LifeStyle, è stato infatti confermato che tutti questi effetti aggiuntivi saranno liberamente disattivabili.

Dopo aver svelato in un nuovo video alcuni di questi nuovi effetti grafici dallo stile “anime”, il team di sviluppo ha infatti prontamente anticipato le reazioni negative di alcuni fan, chiarendo come il tutto sia opzionale:

«Sì, potete disattivare gli effetti. Anzi, potete scegliere di non applicarli affatto fin dall’inizio. Proprio come ogni altro aspetto della vostra auto».

Yes, you can turn the effects off. In fact, you can choose to never put them on in the first place. Just like any other part of a car — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022

Il commento non ha però chiarito se questo cambiamento rifletterà anche le altre auto che affronteremo in pista: a giudicare dal contesto del messaggio, sembra infatti che la modifica riguarderà soltanto il nostro veicolo.

È naturalmente possibile che gli sviluppatori scelgano di introdurre nelle impostazioni di Need for Speed Unbound ulteriori opzioni per rendere l’esperienza di gioco più realistica, rinunciando così a una nuova direzione che, pur avendo grande stile, potrebbe non corrispondere ai gusti di alcuni appassionati.

Con buona probabilità, potremo saperne di più soltanto dopo esserci avvicinati ulteriormente al lancio ufficiale: vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie racing di Electronic Arts sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC.