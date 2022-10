Need for Speed Unbound è ufficiale: ecco trailer e data di uscita

Il reveal del nuovo capitolo di Need for Speed, la celebre saga automobilistica di Electronic Arts ferma ai box da anni, è finalmente arrivato, grazie all’annuncio ufficiale di Need for Speed Unbound.

Il molti erano infatti convinti che il prossimo episodio del franchise sarebbe arrivato entro la fine dell’anno (potete in ogni caso recuperare l’ultimo capitolo della serie su Amazon).

Le voci parlavano infatti di un reveal programmato per la seconda metà di agosto, il quale si sarebbe fatto attendere diverse settimane in più.

Ora, dopo i rumor su un possibile rinvio interno a dicembre, il colosso americano ha confermato sia la data di uscita che le piattaforme di riferimento.

Dopo diversi mesi di fughe di notizie e indiscrezioni, Electronic Arts ha finalmente alzato il sipario sul prossimo capitolo della sua longeva serie di giochi di corse.

Come noto, il nuovo titolo si intitolerà Need for Speed Unbound e sarà lanciato su PS5, PC e Xbox Series X il 2 dicembre prossimo.

Come si può vedere dal trailer che trovate poco sopra, con la colonna sonora di A$AP Rocky, NFS Unbound vedrà un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground.

NFS Unbound seguirà le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notta.

Com’è prevedibile, NFS Unbound sarà caratterizzato da una grafica stilosa e da una meccanica di gioco all’avanguardia e porrà una forte enfasi sulla personalizzazione dei giocatori, consentendo alla comunità di modificare e decorare la propria auto.

Sviluppato dai veterani del genere automobilistico Criterion Games, NFS Unbound promette faville quando uscirà dai garage, nel corso del prossimo inverno.

Il nuovo titolo della saga è quindi anche un titolo completamente next-gen e PC, con uno stile per altro molto unico e diverso da quelli che il franchise ha sempre utilizzato.

Ma non solo: avete visto che l’ormai noto TeaserPlay ha dato vita a un’altra delle sue creazioni in UE5, realizzando il concept trailer di Need For Speed Most Wanted 2?