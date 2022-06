FIFA 23, il reveal è imminente? Spunta una data (con altri attesi titoli EA)

Il reveal ufficiale di FIFA 23 potrebbe essere davvero vicino: a sostenerlo è il noto insider Tom Henderson, che sottolinea come Electronic Arts stia preparando il terreno per l’ultimo capitolo della serie calcistica, prima di abbandonare ufficialmente la licenza e lanciare EA Sports FC.

Mentre i fan stanno ingannando l’attesa con il sempre più popolare FIFA 22, reso recentemente disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in offerta su Amazon), il publisher sarebbe infatti ormai pronto a mostrare il suo nuovo capitolo, insieme agli attesissimi nuovi episodi di Need for Speed e Skate.

Con buona probabilità, l’evento sarà anche l’occasione per scoprire quali saranno le squadre più importanti disponibili su licenza e se tra queste sarà inclusa anche la Juventus, dopo il già annunciato addio di eFootball 2022 per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tom Henderson su eXputer, Electronic Arts avrebbe in mente di mostrare tutti e 3 i suoi nuovi giochi dopo la fine di giugno: l’appuntamento da segnare sul calendario è dunque per il mese di luglio.

L’insider sottolinea che il publisher ha già annunciato che non ci sarà alcun evento EA Play quest’anno, dunque i reveal dei titoli dovrebbero avvenire separatamente ma, in tutti i casi, avverrà durante il mese di luglio.

Pur non essendoci alcuna certezza su quando effettivamente i reveal dovrebbero avere luogo, Tom Henderson sostiene che per FIFA 23 e il nuovo Need for Speed saranno mostrati ufficialmente nella seconda metà del mese ed entro agosto.

Per quanto riguarda invece Skate 4, l’insider non ha voluto sbilanciarsi al riguardo ma, considerando che la seconda metà del mese sarà già occupata da due titoli molto importanti, è plausibile aspettarsi che il reveal possa essere più vicino.

In attesa di un comunicato ufficiale proveniente dalla stessa EA, vi invitiamo naturalmente a prendere il tutto con le dovute precauzioni: se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarà certamente curioso scoprire quali saranno tutte le novità di FIFA 23 prima del definitivo addio alla licenza della federazione calcistica.

Stando a ulteriori indiscrezioni trapelate in rete, sembra per esempio che una delle feature più attese sia stata «tagliata» da FIFA 23, ma il publisher sarebbe pronto per lanciarla direttamente con EA Sports UFC.

Per quanto riguarda invece il nuovo Need for Speed, al momento sappiamo davvero poco sul ritorno dell’amato franchise racing, tuttavia il capitolo next-gen dovrebbe fare felici gli appassionati degli anime.