Need For Speed in Unreal Engine 5 è il racing che i fan meritano

La saga di Need For Speed è una di quelle che gli appassionati di racing game arcade non hanno mai veramente dimenticato.

Vero anche che le ultime iterazioni del franchise non sono mai riuscite a conquistare il pubblico, tanto che neanche l’uscita di un film (che potete trovare su Amazon) hanno risollevato le sorti della serie.

Da quello che sappiamo, uno dei progetti legati al franchise è un open world, previsto però solo ed esclusivamente su mobile, oltre ad essere purtroppo un titolo a basso budget.

Se la notizia che un capitolo di NfS per piattaforme next gen ha mandato in estasi i fan, a inganare l’attesa ci pensa un fan project in Unreal Engine 5.

L’ormai celebre e bravissimo TeaserPlay ha infatti dato vita a un’altra delle sue strepitose creazioni in UE5, realizzando il concept trailer di Need For Speed Most Wanted 2.

Il progetto, assolutamente senza scopo di lucro e realizzato a fini dimostrativi, mostra un Need For Speed realizzato con la potenza del motore grafico di Epic.

Il video, che trovate poco sotto, lascia davvero sorpresi sia per la resa delle piste, che delle stesse autovetture (ricche di dettagli e riflessi realistici).

Ricordiamo che al momento non è ancora stato reso noto quale sarà il prossimo NfS a vedere ufficialmente la luce nei prossimi mesi, presumibilmente in lavorazione per console current-gen e PC: restiamo ovviamente in attesa di un annuncio ufficiale.

Ma non è tutto: anche Need for Speed 3 Hot Pursuit è uno dei migliori capitoli della serie racing di Need for Speed, se non il migliore in assoluto, è stato in ogni caso ricreato di recente proprio in Unreal Engine 5.

Parlando invece di altre straordinarie creazioni inUE5, avete visto questa versione di Skyrim che fa sognare i giocatori su come potrebbe essere The Elder Scrolls VI?