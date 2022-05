Il Need For Speed più amato è strepitoso in Unreal Engine 5

Need for Speed 3 Hot Pursuit è uno dei migliori capitoli della serie racing di Need for Speed, se non il migliore in assoluto (oltre ad essere quello più amato dai fan): qualcuno ha ben pensato di ricrearlo in Unreal Engine 5.

La saga, portata anche sul grande schermo (in un film che potete trovare su Amazon), è sicuramente tra gli arcade più apprezzati di sempre.

Del resto, la notizia che un capitolo di Need For Speed per piattaforme next gen è attualmente in lavorazione, atteso addirittura per il 2022, ha mandato in estasi i fan.

Senza contare anche che uno dei progetti legati al franchise sarà un open world, ma uscirà solamente su smartphone e sistemi mobile, visto che parliamo di un titolo a basso budget.

Sviluppato e pubblicato da Electronic Arts, Need for Speed 3 Hot Pursuit uscì nel 1998 per PS One proponendosi come un gioco ricco di contenuti.

Molti hanno un bellissimo ricordo di quando cercavano di sfuggire alla polizia, in grado di rilasciare spuntoni sull’asfalto per fermarci e avere dalla sua un’intelligenza artificiale decisamente aggressiva.

Dai video introduttivi delle auto, alle varie modalità di gioco, fino all’incredibile quantità di Easter Egg sotto forma di auto e tracciati bonus nascosti, l’originale Hot Pursuit è stato un successo incredibile.

Si trattava di un racing arcade molto bello per l’epoca, con grafica in 3D, menu eleganti e livelli ben realizzati. Ora un fan remake del gioco ha reso questo titolo più bello che mai grazie alla potenza dell’UE5.

Il bravissimo David Kerekes ha portato Hot Pursuit nella nuova dimensione grafica offerta da Unreal Engine 5 e, grazie a varie modifiche, ha reso il gioco graficamente affascinante, come potete vedere nel video che trovate poco sopra.

Sebbene il fan remake utilizzi i modelli poligonali dell’originale, questi sembrano reggere il peso del tempo soprattutto grazie all’illuminazione che proietta riflessi sulla Lamborghini Diablo fin sopra le cime degli alberi.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo ufficiale della serie di NfS che abbiamo visto è una remastered di un vecchio episodio, non esattamente una produzione che ha esaltato i fan.

Parlando invece di altre straordinarie creazioni in Unreal Engine 5, avete visto questa versione di Skyrim che fa sognare su come sarà TES 6?