NBA 2K21 porterà su PS5 e Xbox Series X “La Città”

A ottobre abbiamo primo video in game relativo alla versione next-gen di NBA 2K21, il simulatore di basket atteso anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e in grado di sfruttarne da subito le capacità grafiche di prossima generazione.

Tecnicamente, infatti, il titolo sembra fare un notevole passo avanti, come mostrato da un sorprendente video comparativo in cui viene messa a confronto l’edizione PS5 del gioco con quella per console PS4.

A quanto pare, però, le differenze tra versione di “vecchia” e nuova generazione non si fermeranno all’aspetto grafico: NBA 2K21 includerà infatti su PS5 e Xbox Series X la Città, ossia un hub ricco di contenuti che prende il posto del “Quartiere”, offrendo una mappa di dimensioni davvero molto generose.

Insomma, uno scenario che ricorda una metropoli moderna con grattacieli torreggianti, ampie piazze e un centro cittadino. Poco sotto, un nuovo video dedicato alla feature in questione:

Via post sul sito ufficiale, attraverso le parole dell’executive producer Erick Boenisch, possiamo leggere inoltre che:

La Città è la nostra visione più ambiziosa di sempre dedicata alla community virtuale appassionata di basket. La quantità e la varietà degli edifici e i campi che siamo riusciti a creare e a inserire nella mappa mi sorprende ancora oggi!

Le versioni next-gen del gioco vanteranno inoltre la presenza su schermo di 150 personaggi contemporaneamente, con i movimenti dei giocatori e gli impatti resi ancora più credibili e realistici, per via anche e soprattutto di un motore di collisione (e animazioni decisamente più fluide).

