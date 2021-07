Vaccino o test obbligatori al PAX West: così l’evento torna in presenza

Il PAX West 2021 sarà in presenza ma, diversamente da quanto annunciato in origine, prevederà l’obbligo di vaccino o tampone negativo al COVID-19.

La notizia è stata comunicata oggi dall’organizzazione dell’evento gaming americano ed è destinata a far discutere.

Si tratta della prima grande manifestazione a tornare alla presenza del pubblico, dopo un E3 che si è svolto completamente in digitale.

Ad agosto, una misura simile sarà implementata dalla Gamescom in Germania, sebbene in origine si fosse tentata la strada dell’evento ibrido.

In una nota affidata alla stampa, l’organizzazione ha fatto sapere che «ha lavorato attivamente per supportare un ambiente sicuro per i visitatori del PAX West».

«Siamo lieti di annunciare che, in linea con le raccomandazione delle autorità della sanità pubblica statali e locali, implementeremo il requisito della vaccinazione o del test negativo al COVID-19 per tutti al PAX West», si legge nel comunicato.

L’organizzazione spiega che sarà necessario aver completato l’intero ciclo vaccinale o presentare un test negativo PCR oppure antigenico prima dell’ingresso.

«Siamo fiduciosi che la verifica di una vaccinazione completa o di un test negativo, insieme al requisito completo di coprire il volto per tutti, creerà un ambiente che promuoverà il benessere della nostra community», conclude ReedPop.

La notizia è stata accolta con piacere all’estero ma anche con una vena di sarcasmo, visto che PAX West aveva fatto discutere all’annuncio originale in cui non prevedeva vaccini né test per l’ingresso.

The Seattle gaming convention PAX West, which came under fire earlier this year for not requiring attendants to be vaccinated, now says it will mandate either vaccination or negative covid tests for entry this September pic.twitter.com/WYBFLy9qjF — Jason Schreier (@jasonschreier) July 27, 2021

Tra quelli che hanno sottolineato la cosa c’è Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, che ha fatto notare come l’organizzazione fosse stata al centro di polemiche solo pochi mesi fa per non aver previsto misure simili nonostante la riapertura al pubblico.

La fiera si terrà dal 30 agosto al 2 settembre a Seattle, ma c’è già chi fa notare come manchi un requisito di tempo per la prova del tampone: quanto prima dovrà venire eseguito? E se qualcuno venisse contagiato nel tragitto verso la manifestazione?

Insomma, nonostante questa comunicazione, continuano ad esserci divisioni sulle misure e sull’opportunità di prevedere il PAX West con il pubblico quest’anno.

In Italia, a guidare l’ondata delle riaperture sarà Lucca Comics & Games, anche se soltanto ad ottobre e con un numero di presenze limitato.

Di certo, il gaming ha ammortizzato il più possibile la svolta digitale dettta dalla pandemia, proponendo un E3 con qualche flop ma anche tanti top.

Non sono mancate le grandi assenze, sebbene queste siano state definite un errore strategico dagli analisti.