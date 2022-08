Multiversus, un classico degli anni ’80 potrebbe arrivare presto nel gioco

Multiversus è attualmente uno dei giochi più chiacchierati del momento, e questo porta sempre due cose: notizie e leak.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e se non altro è partito col piede giusto.

Mentre il titolo si appresta ad avviare la sua prima stagione competitiva, dove verranno inseriti nuovi personaggi ed elementi di ogni tipo, arrivano anche i primi corposi leak.

Di recente si è ipotizzato che potesse arrivare anche The Rock nei panni di Black Adam visto il prossimo film in uscita, poi confermato successivamente.

Tra i protagonisti del lavoro dei soliti dataminer c’è anche un classico degli anni ’80, ovvero Beetlejuice.

Come riporta Polygon, qualcuno ha trovato degli indizi che riguardano proprio il film del 1988 diretto da Tim Burton.

Multiversus è così diffuso che ha anche i suoi primi leaker di fiducia, come AisulMV che spesso ha diffuso informazioni fondate sul picchiaduro.

Il leaker ha colpito di nuovo, condividendo delle clip vocali che suggeriscono l’arrivo di Wicked Witch (antagonista de Il Mago di Oz) e lo stesso Beetlejuice, che nel breve documento audio parla direttamente con lei.

Il video di Twitter che rivela il dialogo di Beetlejuice è stato rimosso su richiesta del proprietario del copyright, il che ovviamente stuzzica di più la curiosità collettiva dei fan.

Potete sentire la versione audio qui sotto:

Wicked Witch announcer voicelines ONLY

another post coming in a few with a bunch of random ones pic.twitter.com/lprvqs6znf

— AisulMV (@AisulMV) August 15, 2022