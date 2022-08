Anche The Rock (!) potrebbe arrivare presto in Multiversus

Multiversus è senza timore di smentita il gioco più chiacchierato del momento ed il free-to-play che, con la sua beta aperta, sta tenendo compagnia a moltissimi appassionati. A favorirne il successo è anche il suo roster ricchissimo, che propone una miriade di personaggi molto amati della cultura pop pronti a fronteggiarsi in un platform brawler senza esclusione di colpi.

Così, mentre gli sviluppatori preparano dei nerf che possano ribilanciare i personaggi un po’ più potenti del resto del cast, ecco che un leak potrebbe averci già svelato chi saranno i prossimi protagonisti ad unirsi alla lotta.

Come riferiscono anche i colleghi di VGC, infatti, sta girando online anzitempo e per errore sugli store Xbox un banner pubblicitario che mostra due nuovi personaggi in arrivo.

FIRST LOOK AT BLACK ADAM & GIZMO IN MULTIVERSUS Thanks to @logan_lafferty for sending me this! pic.twitter.com/jUrdyHU4Oo — InTheShade – Multiversus Leaks (@InTheShadeMV) August 15, 2022

Il primo è Black Adam, l'(anti)eroe DC interpretato da The Rock (al secolo Dwayne Johnson) che vedrà proprio a ottobre il debutto di una pellicola sul grande schermo. A questo punto, considerando che il personaggio potrebbe essere lanciato proprio per fare eco al film, rimane da capire se come per altri interpreti – pensiamo a Maisie Williams per Arya Stark – sarà proprio The Rock a dare la voce al suo personaggio all’interno di Multiversus.

L’altro combattente svelato dal leak è invece l’inarrestabile Stripe, a guida dei Gremlins dell’omonima saga. Anche in questo caso, come per Black Adam, in precedenza non c’erano state indiscrezioni che suggerivano un suo possibile arrivo nel roster del gioco – mentre alcuni leaker aveva invece ventilato quello di Gizmo.

Multiversus sta ottenendo una grandissima risposta dal pubblico

A questo punto, considerando che il banner sponsorizzato non può essere stato caricato per errore sullo store Xbox (trovate su Amazon Series S, a proposito), ma semplicemente mostrato prima del tempo, non ci rimane che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Warner Bros.: sembra solo una formalità prima che Black Adam e Stripe si uniscano al roster.

E, considerando che le possibilità di scelta sono già parecchie, il nostro esperto Francesco Corica ha già realizzato una guida ai migliori personaggi di Multiversus, che vi aiuterà a scegliere quello per voi più adatto districandovi anche tra le diverse tipologie di lottatore.

Potete provare Multiversus gratis in open beta su tutte le piattaforme maggiori, ad eccezione di Switch. Il gioco, lo ricordiamo, ha anche calendarizzato l’imminente debutto della sua stagione 1.