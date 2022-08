MultiVersus è pronto al grande evento: ecco le novità più attese (e tanti bonus)

I fan dovranno attendere più tempo del previsto per il lancio della Stagione 1 di MultiVersus, ma lo sviluppo sul picchiaduro crossover di Player First Games e Warner Bros sta continuando senza alcun intoppo particolare, salvo un rinvio improvviso dell’ultima ora.

Il platform fighter ispirato a Super Smash Bros Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) avrebbe infatti dovuto lanciare la Stagione 1 proprio a partire dalla prossima settimana, vedendosi però costretto a rinviare il tutto per motivazioni da definire.

Contrariamente a quanto pensavano alcuni fan spaventati, la fusione tra Warner Bros e il gruppo Discovery non è assolutamente legata a tutto questo: più probabile che invece sia legato a modifiche più approfondite al gameplay, che dovrebbero rendere l’esperienza di gioco ancora più godibile e meno frustrante.

In attesa che venga svelata la data di lancio ufficiale della prima Stagione ufficiale, il team di sviluppo ha voluto condividere sui social i primi dettagli importanti: come riportato da Press Start Australia, ad attendere i fan al lancio ci sarà infatti il debutto delle nuove modalità, Classic Arcade e Ranked.

La modalità classificata darà ampio spazio ai giocatori più competitivi di mettere alla prova le loro abilità, mentre la modalità arcade dovrebbe consentire a tutti gli utenti di divertirsi con i propri personaggi preferiti in una lunga serie di battaglie.

La prima Stagione vedrà anche l’esordio del primo Battle Pass ufficiale, che stando a quanto affermato dal director Tony Huynh dovrebbe avere una lunghezza di ben 50 livelli, con la versione Premium che dovrebbe avere il costo di circa 10 euro.

Feast your eyes on this, MVPs: our Season 1 Snapshot! Stay tuned for an official Season 1 announcement date, coming very soon. #MultiVersus #Evo2022 pic.twitter.com/A5ObXKN7V6 — MultiVersus (@multiversus) August 7, 2022

Come potete vedere voi stessi nella roadmap ufficiale, la Stagione 1 includerà anche tante nuove icone, stendardi e costumi speciali, tra i quali spicca in particolar modo LeBron James vestire i panni di Robin. Inoltre, non potrà mancare l’esordio ufficiale di Rick Sanchez e Morty Smith dallo show Rick and Morty, che dovrebbe vedere proprio il secondo protagonista fare il suo esordio in contemporanea con la prima season.

Attualmente non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali sull’interessante modalità arcade, ma stando ai primi leak e datamine dovrebbe essere suddivisa in 3 difficoltà da 10 livelli ciascuno, con un sistema simile alle «rivalità» in base al personaggio selezionato. In altre parole, ogni combattente dovrebbe avere associato un avversario che dovrebbe apparire inevitabilmente in almeno uno dei livelli del gioco.

Icons for Easy, Medium and Hard pic.twitter.com/FGtkj6DECq — Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) August 7, 2022

Naturalmente vi invitiamo a prendere quest’ultima descrizione con le dovute precauzioni, ma ciò che appare certo è che MultiVersus sembra ormai quasi pronto a fare il suo debutto ufficiale. Attualmente non sappiamo quale sia la data di lancio ufficiale, anche se in molti sospettano possa essere il 15 agosto, dato che in tale giornata si concluderà il Battle Pass d’anteprima.

Sarà interessante scoprire se la modalità competitiva permetterà di utilizzare anche i personaggi sperimentali, ovvero ancora in fase di sviluppo e perfezionamento: attualmente gli unici presenti nel gioco sono LeBron James e il Gigante di Ferro, entrambi bannati dai tornei ufficiali.