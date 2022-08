MultiVersus svela brutte notizie sul suo futuro (e i fan sono preoccupati)

Brutte notizie per chi si aspettava nuovi contenuti a breve in MultiVersus, il picchiaduro free-to-play di Player First Games e Warner Bros che ha già conquistato un successo sorprendente.

Il «rivale» di Super Smash Bros. Ultimate (che potete acquistare in sconto su Amazon) doveva infatti prepararsi ad accogliere presto la Stagione 1, che avrebbe visto l’inserimento di Rick Sanchez e Morty Smith come personaggi giocabili, dal popolare show animato Rick and Morty.

L’annuncio era arrivato insieme al reveal di LeBron James giocabile: la prima season avrebbe dovuto essere disponibili a partire dall’8 agosto, che sarebbe coincisa con la release immediata di Morty come primo nuovo personaggio.

Sfortunatamente, sembra che i piani siano cambiati all’improvviso e c’è una pessima notizia: gli sviluppatori di MultiVersus hanno infatti annunciato che la stagione 1 è stata rinviata a tempo indeterminato.

Dopo aver infatti ringraziato i propri fan per l’incredibile supporto dimostrato durante l’open beta, che sta battendo ogni record senza essere ancora nemmeno uscito dalle fasi preliminari di sviluppo, il team ha infatti comunicato la notizia come un vero e proprio fulmine a ciel sereno:

«Stiamo rinviando l’inizio della Stagione 1 e il lancio di Morty a una data successiva. Sappiamo che questo potrebbe essere deludente per alcuni di voi: vogliamo rassicurare la nostra community che siamo concentrati sul realizzare contenuti nuovi ed emozionanti, che possano rendere felici i giocatori».

We want to let everyone know that we are delaying the start of Season 1 & the release of Morty to a later date. We know this might be disappointing for some and want to assure our Community that we are dedicated to delivering new and exciting content that delights players. (2/3) — MultiVersus (@multiversus) August 4, 2022

Non è chiaro come mai si sia reso necessario questo rinvio improvviso, ma la preoccupazione dei fan si è immediatamente manifestata sui canali social: l’annuncio è infatti arrivato a poche ore di distanza da un ridimensionamento di Warner Bros e HBO, in seguito alla fusione confermata con il gruppo Discovery.

Di conseguenza, il terrore della community era quello che MultiVersus potesse non essere più visto come una priorità o, addirittura, far parte dei progetti cancellati dal nuovo gruppo: un’ipotesi smentita immediatamente dal director Tony Huynh, che sottolinea come la fusione dei due gruppi non c’entri nulla con questa decisione e che il team non è rimasto coinvolto.

For those wondering, we are unaffected by the Discovery/Warner Bros. merger. #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 4, 2022

Evidentemente il team di sviluppo ha semplicemente valutato che occorre semplicemente più tempo per lavorare all’implementazione dei nuovi personaggi o per assicurarsi che le nuove patch di bilanciamento, come quella che dovrà nerfare il «potente» Bugs Bunny, siano studiate fin nei minimi dettagli.

A causa di questo rinvio, c’è una buona notizia per tutti i giocatori che non hanno avuto abbastanza tempo a disposizione per livellare il proprio Battle Pass: la scadenza ufficiale sarà rinviata al 15 agosto, anche se le scritte in-game continueranno a registrare l’8 agosto come data ufficiale.

Non sappiamo però se sarà proprio il 15 agosto la data scelta per la Stagione 1 e l’arrivo di Morty, motivo per il quale non ci resta che incrociare le dita per il futuro di questo promettente titolo e attendere ulteriori aggiornamenti da Player First Games.

Nel frattempo, nonostante Bugs Bunny sia dichiaratamente uno dei personaggi più forti del gioco, c’è un altro protagonista che sta facendo infuriare i giocatori online, complice anche il fatto che si tratta di uno dei combattenti disponibili nella rotazione gratuita. Chissà se, alla fine, sarà protagonista anche lui della futura patch di bilanciamento.