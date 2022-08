MultiVersus, Morty potrebbe aver “confermato” l’addio di una saga fantasy

Da poche ore MultiVersus ha ufficialmente accolto Morty Smith nel suo roster: il nuovo personaggio di classe picchiatore era particolarmente atteso, dato che si tratta del primo combattente a essere introdotto durante la Stagione 1.

Il protagonista dello show animato Rick and Morty (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) sembra però aver portato con sé un interessante segreto, che potrebbe aver confermato la fine di una collaborazione con una delle più importanti saghe fantasy.

Negli ultimi giorni erano infatti uscite voci relative al possibile stop al crossover con Il Signore degli Anelli: l’ultimo aggiornamento aveva infatti cancellato ogni possibile riferimento a scenari e combattenti.

Queste modifiche sono infatti avvenute poche ore prima che Embracer Group annunciasse di averne acquisito i diritti: con l’arrivo ufficiale di Morty all’interno di MultiVersus, un ulteriore indizio al riguardo sembra essere arrivato analizzando approfonditamente il suo set di mosse (via Dexerto).

Tra i tanti riferimenti nascosti nei file di gioco durante le versioni iniziali, protagoniste anche dei primi leak, erano infatti presenti alcune mosse di Gandalf, colui che avrebbe dovuto rappresentare il primo personaggio proveniente dalla saga ideata da J. R. R. Tolkien.

Una di queste era relativa alla sua mossa Up Special, che gli avrebbe permesso di evocare un’aquila da utilizzare come piattaforma: la dataminer Susie ha scoperto che Morty possiede una mossa quasi del tutto identica, perfino nella descrizione, ma usando una navicella spaziale.

Gandalf's Up Special: "Summon a massive eagle that can be used as a platform. Has a COOLDOWN."

Morty's Up Special: "Morty calls in the spaceship as a PLATFORM that moves upward. COOLDOWN applies."

— Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) August 23, 2022