MultiVersus potrebbe aver rinunciato a una grande saga fantasy, dopo l’acquisizione

L’ultima maxi acquisizione di Embracer Group potrebbe aver comportato un improvviso cambiamento nei piani per il futuro di MultiVersus, che potrebbe aver deciso di rinunciare al crossover con Il Signore degli Anelli.

La celebre saga fantasy ha ricevuto diversi adattamenti di successo, tra cui non possiamo non ricordare la trilogia cinematografica pubblicata da Warner Bros (potete recuperarla a soli 15 euro su Amazon), motivo per il quale si era pensato fin da subito a un possibile esordio di personaggi e scenari all’interno del platform fighter.

I primi leak che svelarono l’esistenza del gioco parlavano infatti di Gandalf come uno dei primi personaggi giocabili, ma che come ben sappiamo non è mai stato annunciato ufficialmente.

Nei file di gioco erano comunque presenti numerosi riferimenti a scenari ed elementi di gioco, incluse rivisitazioni della colonna sonora: tuttavia, sembra che con l’ultimo aggiornamento gli sviluppatori abbiano deciso di fare piazza pulita.

Non sembra essere un caso che questa improvvisa rimozione dei file sia arrivata con una patch rilasciata poche ore prima che Embracer Group ufficializzasse la maxi acquisizione, almeno secondo quanto sospettato da molti fan: Player First Games e Warner Bros potrebbero dunque aver cambiato idea, scegliendo di rinunciare al crossover con Il Signore degli Anelli.

Come segnalato infatti dall’affidabile dataminer Susie (via ComicBook) sono infatti spariti tutti i riferimenti relativi a un trofeo con il simbolo dell’Occhio di Sauron, oltre ai remix musicali dedicati a Mordor e Hobbiton, probabilmente composti per eventuali scenari dedicati alla saga fantasy.

This is quite the bad news, but LOTR stuff for Multiversus *MIGHT* have been cut

i haven't found the eye of sauron trophy, it seems like they replaced barra-dur from the background of trophy's edge and completely removed the mordor and hobbiton tracks from the files

— Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) August 15, 2022