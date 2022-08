MultiVersus introdurrà la co-op in locale? Il team svela le novità imminenti

MultiVersus è un titolo che incentiva fortemente il gameplay in cooperativa, dato che le meccaniche del picchiaduro free-to-play sono state studiate per sfruttare al meglio i combattimenti in 2 vs 2.

Per questo motivo, i fan sono rimasti sorpresi e delusi nel scoprire l’assenza di una modalità cooperativa in locale: a differenza di quanto accade con titoli come Super Smash Bros. Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) è possibile giocare insieme a un vostro amico soltanto tramite una connessione online.

Come vi abbiamo spiegato anche nella nostra guida dedicata, attualmente MultiVersus permette il gameplay in locale soltanto nell’apposita modalità dedicata, che non consente il matchmaking con altri utenti.

Va però ricordato che il platform fighter è ancora in versione beta e non tutte le feature sono attualmente disponibili: un concetto ribadito anche dal director Tony Huynh, che ha spiegato come il team abbia attualmente altre priorità.

In risposta a un utente che chiedeva delucidazioni sull’arrivo di una modalità «couch co-op», ovvero la cooperativa in locale per affrontare partite 2vs2 con un amico collegato sullo stesso dispositivo, gli sviluppatori sottolineano che arriverà «più avanti», ma che non è ancora il momento di parlarne.

Per Player First Games la priorità è infatti lavorare su quelli che sono gli aspetti più importanti ai fini della stabilità del gioco: alcuni esempi forniti dal director sono il miglioramento del netcode, le hitbox e hurtbox particolarmente controverse, l’interazione con le piattaforme e il sistema dei proiettili.

It’ll be further out, our focus right now is stabilizing our experience. Netcode improvements, hurt/hitboxes, projectiles, platform interactions, etc. — Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 25, 2022

In ogni caso, le parole di Tony Huynh potranno certamente tranquillizzare i fan sulla possibilità di godersi una cooperativa in locale in futuro: seppur non sia possibile prevedere quando sarà possibile giocare in compagnia di un amico sulla stessa console, l’opzione prima o poi sarà aggiunta nel gioco completo.

Per il momento, i fan dovranno fare buon viso a cattivo gioco e utilizzare soltanto la connessione online, magari sfruttando il cross-play con un PC presente nella stessa stanza come possibile compromesso.

Non ci resta dunque che tenere d’occhio i prossimi aggiornamenti del platform fighter di Warner Bros: le ultime patch arrivate per celebrare il lancio di Morty hanno introdotto diversi buff e nerf al roster.

Se siete curiosi di scoprire questo titolo e vi serve una mano per muovere i vostri primi passi, potete consultare la nostra guida completa di MultiVersus in costante aggiornamento.