Multiversus, il nuovo leak punta ad uno dei film più importanti di sempre

E si continua con i leak e le scoperte dei dataminer per Multiversus, che sta diventando lentamente un videogioco gigante in termini di roster.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e se non altro è partito col piede giusto.

Multiversus sta battendo record difficili da immaginare, e in generale è senz’altro uno dei giochi del momento.

Mentre il titolo si appresta ad avviare la sua prima stagione competitiva, dove verranno inseriti nuovi personaggi ed elementi di ogni tipo, arrivano anche i primi corposi leak.

Stando a quanto riportato da Eurogamer.net, tra le cose che potrà fare Multiversus ci sarà anche la messa in scena di uno scontro tra Neo e Superman, così capiremo finalmente chi è il più forte.

I soliti dataminer hanno infatti scovato dei dati relativi alla saga di Matrix nel codice del gioco relativo alle prossime uscite.

I film sono infatti proprietà di Warner Bros quindi, volendo, facilmente inseribili all’interno del picchiaduro free to play in qualche modo.

Le iconiche linee di codice verde sono state individutate all’interno del codice di gioco da AisulMV, uno dei leaker più affidabili sul picchiaduro Warner Bros.

Particles for an upcoming banner called "DigitalReality"

This looks like it's likely for The Matrix pic.twitter.com/2g78DzoqTV

— AisulMV (@AisulMV) August 16, 2022