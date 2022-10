MultiVersus, i nuovi personaggi potrebbero arrivare sempre dagli anni ’80

Ormai MultiVersus è un titolo ben affermato nel panorama attuale, ma non per questo non arriveranno nuovi personaggi.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e nei mesi si è ritagliato un suo spazio molto importante.

Anche grazie ad un roster che pesca a piene mani dall’immaginario della casa di produzione, tra annunci più o meno ufficiali e leak.

I quali si sono incentrati spesso sui franchise degli anni ’80, e anche i prossimi potrebbero recuperare dei film iconici dell’epoca.

Come riporta DualShockers, il prossimo franchise degli anni ’80 che potrebbe entrare in MultiVersus sarebbe niente meno che I Goonies.

Un inserimento che potrebbe essere addirittura multiplo, con l’intero cast (o una parte di esso) a far parte del roster del picchiaduro.

Uno dei tanti data miner della community di MultiVersus ha scoperto delle stringhe di codice che potrebbero essere relative proprio al film cult.

on the Multiversus Hub server, one of the dataminers there has found a string of Goonies mentioned as a Character Universe, there MIGHT be a chance that Sloth or any of the Goonies characters could come to Multiversus soon but for now, i'd say take it as a grain of salt- pic.twitter.com/Qq9ri6MObn

— Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) October 23, 2022