MultiVersus, arriva l’indizio per un nuovo personaggio (ed è un grande eroe dei cartoni)

Mentre i fan sono in attesa di scoprire quando sarà disponibile il prossimo aggiornamento di MultiVersus, sembra che sia emerso un importante indizio su uno dei prossimi personaggi in arrivo, che potrebbe rendere particolarmente felici i fan più nostalgici.

Stando infatti a un misterioso post emerso in rete, uno dei nuovi combattenti in arrivo sul platform fighter di Warner Bros. potrebbe essere Braccio di Ferro, il leggendario eroe di fumetti e cartoni animati amante degli spinaci (trovate il suo peluche ufficiale su Amazon).

Non sappiamo se sarà proprio lui il prossimo combattente in arrivo dopo Stripe, il villain di Gremlins che potrebbe arrivare addirittura oggi stesso, ma stando a un tweet pubblicato dallo stesso account ufficiale dedicato a Popeye — nome originale di Braccio di Ferro — il suo debutto potrebbe essere imminente.

Come segnalato da Dexerto, nel post pubblicato sul proprio account ufficiale, Braccio di Ferro sembra infatti domandare ai suoi fan «che cos’è questo MultiVersus»: inutile dire che il tweet ha attirato fin da subito l’attenzione dei fan del celebre platform fighter, prendendo il tutto come un indizio molto importante.

In attesa di una conferma ufficiale dagli stessi sviluppatori, i fan hanno già iniziato a immaginare un suo possibile moveset: gli spinaci in particolare sarebbero naturalmente indispensabili e potrebbero essere utilizzati come power-up per rendere le sue mosse ancora più forti.

Wot isk this Multiverks ting? — Popeye Official (@PopeyeTweetsk) October 9, 2022

Per quanto riguarda invece una potenziale classe, quella che i fan sembrano ritenere più adatta sembra essere il picchiatore: del resto, come chi ha seguito le celebri avventure di Braccio di Ferro saprà molto bene, ci sono pochi eroi in grado di dare colpi così potenti.

Al momento non sappiamo con certezza se chi gestisce l’account di Popeye abbia voluto semplicemente strizzare l’occhio ai fan del gioco o se effettivamente è previsto un suo arrivo sul platform fighter, ma dobbiamo ammettere che l’ipotesi di vederlo scambiarsi colpi con Batman, Shaggy e Arya Stark è davvero molto affascinante. Vi terremo aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori commenti ufficiali.