MultiVersus, il nuovo personaggio è un atteso villain degli horror anni ’80

MultiVersus è finalmente pronto ad aggiungere come nuovo personaggio giocabile uno dei primi nuovi personaggi annunciati in arrivo per la Stagione 1: dopo una lunga attesa, Player First Games e Warner Bros sono finalmente pronti a dare il benvenuto a un iconico villain degli horror anni ’80.

Stiamo naturalmente parlando di Stripe, il perfido antagonista di Gremlins (trovate action figure e gadget a tema su Amazon), anticipato dal team con una serie di post scherzosi, prima di svelare il primo trailer ufficiale.

L’atteso villain arriva dunque un mese dopo che il platform fighter aveva già accolto Gizmo e, più recentemente, anche Rick Sanchez di Rick and Morty, ma per il momento non sappiamo ancora quale sarà il suo stile di combattimento.

Gli sviluppatori hanno però anticipato che il debutto di Stripe è molto vicino: potremo divertirci con il leader dei Gremlin già a partire dalla prossima settimana, quando sarà implementato con un nuovo aggiornamento.

Potete osservare voi stessi il trailer ufficiale qui di seguito: purtroppo non è stato ancora mostrato nel dettaglio il modello in-game del nuovo combattente, ma il team ci anticipa che i match stanno per diventare «caotici».

Wait… What time is it?! Mother of god… what have we done? Next week is going to get a bit chaotic. #MultiVersus pic.twitter.com/xgr1QtIQX6 — MultiVersus (@multiversus) October 7, 2022

Nelle prossime ore dovrebbero essere svelati con molta probabilità nuovi dettagli, come costo ufficiale in monete d’oro e classe d’appartenenza: Stripe resta ancora adesso avvolto nel mistero e toccherà avere ancora un po’ di pazienza prima di poterlo svelare.

Ciò che sappiamo è che, salvo rinvii improvvisi, il nuovo villain giocabile sarà disponibile dalla prossima settimana: se i precedenti aggiornamenti riescono a fornirci qualche indizio, è possibile immaginare che l’update possa arrivare già dal prossimo martedì, dopo una manutenzione che potrebbe iniziare alle ore 18.00 locali.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se anche questa volta i piani saranno confermati o ci saranno delle possibili modifiche, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questa ipotesi con le dovute precauzioni e seguire con attenzione tutti gli ultimi aggiornamenti.

Il director Tony Huynh aveva già anticipato che le prossime due patch sarebbero state «molto grandi»: a questo punto, considerando che il primo aggiornamento introdurrà proprio Stripe, sembrerebbe che anche l’attesa per vedere Black Adam in azione potrebbe essere quasi giunta alla fine.