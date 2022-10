MultiVersus, per sbloccare gratis gli oggetti di Halloween servono quasi 800 partite

Ormai MultiVersus è un titolo ben affermato nel panorama attuale, e per questo inizia a darci dentro con le microtransazioni.

Anche grazie ai continui aggiornamenti che hanno inserito dei nuovi eroi giocabili, uno dei quali è un personaggio famosissimo del cinema anni ’80.

E indizi arrivano continuamente per quanto riguarda i personaggi in arrivo, e uno dei prossimi è un amato eroe dei cartoni.

Come ogni piattaforma free to play, e non solo, anche MultiVersus inizia ad avere i suoi eventi a tempo limitato, come quello di Halloween.

Come riporta VGC, l’evento darà la possibilità di comprare o sbloccare degli oggetti… e farlo gratis sarà molto difficile.

L’evento, che va dal 15 ottobre al 15 novembre, premia i giocatori con caramelle per aver giocato partite di Singolo, Squadre e Tutti Contro Tutti, con doppie caramelle se vincono.

Queste caramelle possono essere spese nello shop temporaneo dedicato per acquistare due skin, un costume da mummia per Reindog e una skin Calico Cake per Jake, oltre a un’emote e un’icona del profilo.

I quattro elementi sbloccabili, con relativi prezzi sono i seguenti:ù

Icona del profilo di Zucca – 150 caramelle

Adesivo emote Jack-O-Lantern – 500 caramelle

Skin epica Mummia Reindog – 3.000 caramelle

Skin epica Calico Cake – 12.000 caramelle

La quantità di caramelle guadagnate aumenta se i giocatori usano Combat Stripe (che costa $8 in Gleamium, la valuta premium del gioco), Combat Gizmo ($5) o una delle nuove varianti di Halloween disponibili (che costano tra $8 e $20).

Secondo un calcolo fatto dai colleghi di VGC, se i giocatori scelgono di non acquistare una skin premium dovranno giocare un minimo di 783 partite entro 30 giorni per guadagnare abbastanza caramelle per sbloccare tutti e quattro gli oggetti.

Una media di circa 26 partite al giorno da effettuare nel periodo di durata dell’evento di Halloween. Sempre se i giocatori riescano a vincere tutte le partite, ovviamente, perché altrimenti ne serviranno anche più di 783 incontri.

Anche acquistando una skin premium ci vogliono comunque almeno 392 partite (sempre tutte da vincere) per poter sbloccare gli oggetti di Halloween.

