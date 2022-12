MultiVersus è un gioco vivo o morto? I giocatori sono divisi

Dopo essersi affermato per un bel periodo, MultiVersus sembra stia entrando nella classica parabola discendente dei giochi multiplayer online.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e nei mesi si è ritagliato un suo spazio molto importante.

Non con degli inciampi ovviamente, perché alcuni dei contenuti aggiuntivi con le microtransazioni si sono rivelati fin troppo predatori in certi casi.

E se il titolo ha comunque contribuito ad arrivare al periodo di Natale con una serie di contenuti inediti, forse è arrivato il momento di dire addio a MultiVersus.

O almeno è quello che stanno cercando di capire i giocatori, se sia il caso di dichiarare il picchiaduro un gioco ancora in vita.

Come riporta The Gamer, infatti, è arrivato l’inevitabile momento in cui la community si interroga sul fatto se il loro gioco preferito sia ancora attivo.

Nel subreddit dedicato a MultiVersus la community ha deciso di chiudere il 2022 con un bilancio relativo allo stato del gioco.

Il dubbio è sorto dopo i contenuti della stagione 2, che hanno inserito poche novità all’interno del gioco, con un solo nuovo personaggio aggiunto rispetto alla schedule di contenuti promessa.

Quindi MultiVersus è vivo o morto? I giocatori hanno aperto un sondaggio della community su Reddit al riguardo: con più di 3600 giocatori votanti, il risultato più votato è “Morente” con 1800 voti, “Vivo” con 1200 e “Morto” con 626 preferenze.

Sembra che la community sia almeno concorde sul fatto che MultiVersus ha bisogno di aggiornamenti che rappresentino dei segnali di vita. Nei commenti, infatti, molti attendono con ansia di sapere se succederà qualcosa di nuovo nei prossimi mesi.

Restando in tema, il successo del platform fighter avrebbe ispirato anche alcuni illustri concorrenti a tentare operazioni simili: pare infatti che SEGA ha intenzione di lavorare al “suo” MultiVersus.

Vero anche che il nuovo battle pass del gioco ha generato non poche polemiche in rete, sebbene la situazione sembra ormai essere rientrata.

Infine, per non farci mancare nulla, vediamo tutte le nostre guide a Multiversus, il platform brawler con gli eroi e i protagonisti dei mondi Warner Bros.