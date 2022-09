MultiVersus è pronto ad aggiornarsi: ecco quanto costerà sbloccare Gizmo

MultiVersus è ormai quasi pronto ad accogliere ufficialmente Gizmo, il nuovo combattente della Stagione 1 svelato a sorpresa la scorsa settimana e in arrivo direttamente dagli horror degli anni ’80.

Il protagonista di Gremlins (trovate il suo adorabile peluche su Amazon) si è infatti mostrato ufficialmente in un teaser e arriverà ufficialmente questo giovedì, dopo una manutenzione che dovrebbe svolgersi intorno alle ore 18:00.

Il combattente è stato dunque protagonista di un leggero rinvio: ricordiamo che infatti la sua uscita era prevista per martedì 6 settembre ma, dopo un inatteso imprevisto, è stata spostata di 48 ore.

Il team ha inoltre anticipato che sarà un personaggio diverso dal precedentemente annunciato Stripe: in queste ore è arrivata infatti la conferma che Gizmo sarà un Guaritore, oltre ad averci svelato ufficialmente quante monete d’oro saranno necessarie per sbloccarlo.

Con un nuovo post ufficiale che ci svela anche il suo artwork ufficiale, MultiVersus ha infatti svelato quali saranno alcune delle abilità principali del tenero Mogwai: il nuovo combattente sarà infatti in grado di utilizzare un arco infuocato, agganciarsi alla schiena dei propri alleati e cantare per danneggiare i suoi avversari.

In risposta a un fan che ha invece chiesto quante monete d’oro servirà conservare per utilizzare il nuovo personaggio, è arrivata un’ottima notizia: sarà infatti più economico di Morty Smith, dato che costerà soltanto 2000 monete.

2,000 gold — MultiVersus (@multiversus) September 7, 2022

Si tratta dunque della stessa valutazione data alla maggior parte del cast disponibile: in altre parole, significa che Gizmo non sarà classificato come personaggio «Esperto» o «Consigliato», proponendo dunque un moveset unico ma che non dovrebbe richiedere una particolare difficoltà di utilizzo.

I fan interessati a sbloccarlo fin da subito farebbero dunque meglio ad assicurarsi di avere tale quantità di monete d’oro prima del lancio ufficiale di Gizmo, che ricordiamo essere previsto già da domani 8 settembre.

Se dovesse servirvi una mano per raccoglierle nel più breve tempo possibile, sulle nostre pagine abbiamo realizzato una utile guida in cui vi spieghiamo come ottenere rapidamente nuove monete d’oro.