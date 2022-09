Multiversus, il nuovo personaggio arriva direttamente dagli horror anni ’80

Multiversus è il gioco del momento e, come ogni gioco del momento, è al centro anche del classico teatrino di annunci e teasing.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e nei mesi si è ritagliato un suo spazio molto importante.

Arriverà, probabilmente, il giorno in cui Multiversus passerà di moda, ma intanto continua ad infrangere record di ogni tipo per quanto riguarda l’utenza.

E sta diventando così chiacchierato che è diventato il centro di alcuni dei maggiori leak degli ultimi mesi, che portano anche a film famosissimi.

In questo caso, invece, è direttamente Warner Bros a pubblicare un video teaser dei prossimi personaggi che arriveranno all’interno del gioco.

Con un breve video pubblicato su Twitter, WB e Player First Games hanno lasciato intendere quello che sarà il protagonista dei prossimi contenuti aggiuntivi di Multiversus.

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2 — MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022

Si tratta ovviamente di Gizmo, l’adorabile palla di pelo del film Gremlins di Joe Dante del 1984, che presumibilmente sarà il prossimo lottatore nel gioco.

Un annuncio che ha molto senso visto che, qualche tempo fa, era stato annunciato Stripe, l’antagonista dei Gremlins, che verrà aggiunto nella prima stagione di contenuti di Multiversus insieme a Black Adam, nella stagione 1.

Era anche al centro dell’ennesimo data mining, in cui erano emersi i nomi di Gizmo, Fred Flintstone e Harry Potter come prossimi combattenti del roster.

Non è chiaro se Gizmo e Stripe arriveranno separatamente in Multiversus, oppure se saranno uniti in un solo pacchetto acquistabile e/o sbloccabile.

Warner Bros sta ovviamente puntando sugli anni ’80, perché un altro leak aveva svelato di recente dei personaggi provenienti dal cinema di quell’epoca.

A proposito di nuovi innesti, il picchiaduro free to play potrebbe ospitare anche un meme. Se non ci credete c’è una prova molto importante da consultare.