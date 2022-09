MultiVersus, Gizmo e Stripe non saranno uguali: ecco quando arriveranno

Durante la scorsa serata i fan di MultiVersus hanno potuto scoprire una conferma molto importante, già nell’aria da diverso tempo: uno dei personaggi più amati degli anni ’80 sta per fare la sua apparizione nel platform fighter di Warner Bros.

Stiamo naturalmente parlando di Gizmo, l’adorabile protagonista del film Gremlins (trovate il suo tenero peluche su Amazon) che si unirà alla battaglia molto prima del previsto: già dal prossimo martedì sarà infatti possibile sbloccare il nuovo combattente.

L’annuncio è arrivato con un nuovo breve teaser, che aveva però lasciato un grande dubbio nella mente dei fan, soprattutto alla luce della loro origine nel film stesso: Stripe e Gizmo sono un unico combattente, o sono da considerare personaggi separati?

Del resto, l’arrivo dell’antagonista è stato già confermato dall’immagine promozionale dedicata alla Stagione 1 di MultiVersus, che aveva anticipato pure l’arrivo di Black Adam: a tal proposito è intervenuto lo stesso team di sviluppo, che ha voluto dare un’ottima notizia ai fan e confermare che si tratta di combattenti unici.

A ribadirlo è stato il director Tony Huynh sul suo profilo Twitter: Gizmo e Stripe avranno dunque moveset diversi e non sono skin alternative. I fan potranno dunque aspettarsi abilità in grado di rispecchiare fedelmente le loro apparizioni nel celebre film horror.

Gizmo and Stripe are two separate characters. #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) September 1, 2022

Contrariamente a quanto avevano sospettato inizialmente alcuni fan, questo significa anche che i due lottatori saranno disponibili in date separate: il team di Player First Games ha infatti confermato che Gizmo sarà il primo a unirsi al roster dal prossimo martedì, presumibilmente dopo una manutenzione alle ore 18.00, mentre Stripe arriverà solo in seguito.

Il messaggio lanciato sui social media lascerebbe però intendere che l’antagonista del film sarebbe il prossimo personaggio in arrivo su MultiVersus, ma attualmente non è chiaro a quali classi appartengano, né il loro costo in monete d’oro.

Gizmo & Stripe will be separate iconic fighters joining the roster. Gizmo's up first! Feel free to choose between cute & cuddly or scaley & chaotic. Decisions, decisions…what's your choice? — Player1stGames (@Player1stGames) September 1, 2022

Le dichiarazioni degli sviluppatori lascerebbero inoltre intendere un rinvio di Rick Sanchez, inizialmente annunciato semplicemente come successivo a Morty Smith: sebbene il suo moveset sia già stato protagonista di numerosi leak, il team deve aver deciso che ci vuole ancora tempo per sistemarlo a dovere.

Ma le novità potrebbero non essere finite qui: proprio pochi giorni fa, Warner Bros ha registrato un brevetto che potrebbe portare all’introduzione di un celebre meme come nuovo personaggio giocabile.