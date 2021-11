Multiversus è il nuovo rivale di Smash Bros, gratis, con Arya Stark e Batman

Finalmente è stato annunciato Multiversus, il picchiaduro con i personaggi del mondo Warner Bros che punta a rivaleggiare con Super Smash Bros di Nintendo.

Non è facile perché il picchiaduro presente su Nintendo Switch si è rivelato un successo granitico, e sarà difficile scalzare la sua posizione dominante.

Ma, proprio per via del fatto che non ci saranno altri Smash Bros per ora, questo nuovo picchiaduro potrebbe avere un palcoscenico per dire la sua.

Ne avevamo già sentito parlare, ed ora possiamo finalmente capire come sarà Multiversus e, ve lo anticipiamo, ci sono delle sorprese.

Il titolo è stato annunciato a bruciapelo poco fa e, tramite VGC, abbiamo modo di capire come sarà Multiversus, e quali sono i suoi obiettivi.

Come era già vociferato, effettivamente viene confermata l’idea di creare un multiverso di combattenti presi dai mondi di Warner Bros.

Nella lista che vi proponiamo poco sotto dei personaggi ad ora confermati c’è anche una sorpresa.

Perché tra i combattenti c’è anche Arya Stark, personaggio di Game of Thrones, le cui linee di dialogo saranno doppiate da Maisie Williams, l’attrice che la interpreta nella serie.

Il meme diventa realtà, perché Shaggy potrà picchiare Superman. Ecco la lista dei personaggi confermati finora:

Batman (DC Comics)

Superman (DC Comics)

Wonder Woman (DC Comics)

Harley Quinn (DC Comics)

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Tom and Jerry (Tom and Jerry)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Reindog (personaggio originale)

Multiversus avrà modalità 2v2 e tutti contro tutti, in arene che ricordano quelle di Smash Bros. Il gameplay è anche molto simile ovviamente, perché ogni personaggio avrà le sue mosse speciali.

Il titolo è free to play a sorpresa, ci saranno skin ed elementi cosmetici da sbloccare, e sarà disponibile nel corso del 2022 per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC… ma non Switch.

Chissà come verrà recepito Multiversus, ora che Super Smash Bros Ultimate ha chiuso il suo ciclo vitale con un supporto durato tre lunghi anni.

L’annuncio finale, il KO per i fan, è stato l’ingresso di Sora nel roster, che ha fatto impazzire tutti i giocatori.

Chissà se il prossimo Smash uscirà su Switch Pro, che in molti si stanno chiedendo se serva davvero, a questo punto.